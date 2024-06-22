مصرع اربعة حجاج من اهالي السليمانية بحادث سير مروع قرب مدينة الرمادي

شفق نيوز/ افادت دائرة صحة محافظة الأنبار، اليوم السبت، بمصرع واصابة خمسة حجاج من أهالي محافظة السليمانية بحادث سير مروع على الطريق السريع الدولي قرب مدينة الرمادي اثناء عودتهم من الديار المقدسة براً.

وقال مدير اعلام صحة الأنبار أنس قيس العاني في تصريح لوكالة شفق نيوز، إن الحادث ناجم عن انقلاب عجلة نوع "لاندكروزر" على طريق السريع الدولي المحاذي لمدينة الرمادي.

وأضاف أن الحادث اسفر عن مصرع أربعة حجاج واصابة حاجة خامسة بجروح خطيرة، مؤكدا وصول الجثث الأربع الى دائرة الصحة في المحافظة في حين ان الحاجة المصابة تتلقى العلاج وضعها الصحي غير مستقر.