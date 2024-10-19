مصدر يكشف لشفق نيوز نتائج 90% من الاقتراع الخاص في انتخابات كوردستان

شفق نيوز/ أفاد مصدر مطلع، يوم السبت، بفوز الحزب الديمقراطي الكوردستاني، في الاقتراع الخاص للانتخابات البرلمانية في إقليم كوردستان، بعدد أصوات وصل إلى قرابة 83 ألف صوت.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "نتائج الاقتراع الخاص لانتخابات برلمان كوردستان، الذي انطلق يوم أمس الجمعة، في محافظات الإقليم وباقي المراكز في عدد من المحافظات وصلت إلى 90 بالمئة".

ولفت المصدر إلى أن "الحزب الديمقراطي الكوردستاني تصدر النتائج بـ82979 صوتاً، ويأتي بعده الاتحاد الوطني الكوردستاني بـ51345 صوتاً، ثم الجيل الجديد بـ11207 أصوات".

وبحسب المصدر، حصل الاتحاد الإسلامي على 2885 صوتاً، وحزب الموقف على 2492 صوتاً، وجماعة العدل على 2391 صوتاً، وجبهة الشعب على 2110 أصوات، وحركة التغيير على 705 أصوات.

وفتحت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات الاتحادية، صباح يوم أمس الجمعة، أبواب المراكز الانتخابية لاستقبال عناصر قوات البيشمركة وقوى الأمن الداخلي للاداء بأصواتهم في يوم الاقتراع الخاص لانتخابات برلمان كوردستان - العراق في دروته السادسة.

وبدأت عملية التصويت بـ165 مركز اقتراع في الساعة السابعة صباحاً وانتهت في الساعة السادسة مساء وفقا للتوقيت المحدد من قبل مفوضية الانتخابات.

ويتنافس 1091 مرشحا في اقليم كوردستان من كلا الجنسين على 100 مقعد، خمسة منها "كوتا" للمكونات بعد أن كانت 11 مقعدا، والتي جرى تقليصها بقرار من المحكمة الاتحادية العليا (أعلى سلطة قضائية في العراق)

وعدد المقاعد المخصصة للنساء وفقا لقانون الانتخابات يتعين أن يكون على الأقل 30 مقعداً.

ويبلغ إجمالي عدد الناخبين في اقليم كوردستان 2,899,578 ناخباً، 215,960 منهم يحق لهم التصويت في الاقتراع الخاص، واما الباقون والبالغ عددهم 2,683,618 ناخباً، سيصوتون بالاقتراع العام يوم غد الأحد.