مصدر يكشف عن أسباب انفجار معمل الحديد في السليمانية

شفق نيوز/ كشف مصدر خاص يوم السبت، عن اسباب الانفجار في معمل للحديد بمحافظة السليمانية.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز؛ أن سبب التفجير هو وجود قاذفة هاون بين المواد الحديدية التي يقوم المعمل بصهرها وتحويلها إلى حديد تسليح.

واضاف المصدر أن هذه القذيفة يتوقع انها لم يتم اكتشافها من قبل أجهزة السونار قبل إدخالها إلى فرن الصهر، الأمر الذي تسبب بانفجارها.

وقتل شخص واحد وأصيب ما لايقل عن 13 شخصا في وقت سابق من يوم السبت في انفجار لمعمل للحديد بمحافظة السليمانية اثر حريق اندلع في المعمل.

وأبلغ مصدر من مستشفى شار وكالة شفق نيوز؛ أن انفجارا في معمل للحديد بمنطقة تانجرو أودى بحياة مواطن وإصابة 13 آخرين في أقل تقدير.

واضاف المصدر؛ أن اثنين من المصابين حالتهم غير مستقرة.

وذكر مصدر أمني لوكالة شفق نيوز؛ إن أسباب الانفجار لم تعرف بعد، وسيتم فتح تحقيق وحصر الخسائر فيما بعد.

وفي غضون ذلك؛ ذكر مراسل وكالة شفق نيوز؛ أن الأجهزة الامنية الخاصة بالمعمل منعت الصحفيين من الاقتراب لمكان الحادث أو تصويره.

واشار إلى أن فرق الدفاع المدني هرعت لاخماد الحريق مع توجه قوة أمنية للتحقيق حول ملابسات الحادث.

وكان المعمل قد تعرض لانفجار مشابه بتاريخ 14 نيسان 2021 حيث افاد مسؤول المسعفين في محافظة السليمانية بمصرع وإصابة أربعة أشخاص بإنفجار داخل معمل للحديد في منطقة "تانجرو".