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مصدر يكشف سبب إغلاق الإدارة الذاتية لمعابرها مع النظام السوري

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-05-24T19:08:07+0000
مصدر يكشف سبب إغلاق الإدارة الذاتية لمعابرها مع النظام السوري

شفق نيوز/ أعلنت الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، يوم الاثنين، إغلاق المعابر الحدودية مع مناطق الحكومة السورية دون توضيح أسباب اتخاذ القرار.

إلا أن مصدراً في الإدارة الذاتية، طلب عدم نشر اسمه، كشف لوكالة شفق نيوز، السبب وراء اتخاذ هذا القرار.

وأوضح المصدر أن "القرار جاء للضغط على النظام وعدم المساح له بنقل موالين له إلى مناطق الإدارة الذاتية للمشاركة في الانتخابات الرئاسية".

وأضاف، أن "القرار يهدف للحد من مشاركة المواطنين في الانتخابات"، مشيرا إلى أن "المعابر مفتوحة عملياً أمام الحركة التجارية وكذلك الطلاب والحالات المرضية والإسعافية".

وأكد المصدر أن القرار سوف يتم إلغاؤه مع انتهاء "مسرحية الانتخابات" بحسب وصفه.

ونص القرار الذي أصدرته الإدارة الذاتية اليوم على أن الإغلاق سيتم اعتباراً من اليوم الساعة السابعة مساءً ولغاية اشعار آخر.

واعتبر مجلس سوريا الديمقراطية "مسد"، يوم الاثنين، بأنه غير معني بالانتخابات الرئاسية في البلاد وأنه لن يشارك فيها.

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