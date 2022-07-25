مصدر يكشف تفاصيل استهداف كورمور: خمسة صواريخ كاتيوشا استهدفت الحقل

شفق نيوز / كشف مصدر أمني، اليوم الاثنين، عن تفاصيل حادثة حقل كورمور بمحافظة السليمانية، مبيناً ان الحقل تعرض لقصف بخمسة صواريخ كاتيوشا من دون وقوع إصابات بشرية.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز إن "قصفاً، وتحديدا في الساعة السابعة وخمسين دقيقة، بخمسة صواريخ كاتيوشا استهدف شركة دانا غاز العاملة في حقل كورمور في ناحية قادر كرم بقضاء جمجمال التابع لمحافظة السليمانية"، لافتا الى "عدم سقوط ضحايا بشرية واقتصارها على الماديات فقط في أطراف الحقل".

وأضاف المصدر أن "تحقيقات تجري حالياً بالحادث فيما يتواجد قوات من الأسايش والشرطة وكذلك الإطفاء في مكان الحادث".

وكان مصدر أمني افاد، اليوم الاثنين، باستهداف حقل للغاز في جمجمال بمحافظة السليمانية.

وكانت المديرية العامة لقوات مكافحة الإرهاب - CTG، قد أفادت في 25/6/2022 أن حقل "كورمور" الغازي تعرض إلى قصف بـ6 صواريخ على الأقل خلال الهجمات الثلاث التي تعرض لها في 24 حزيران الماضي.