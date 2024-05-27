مصدر لشفق نيوز: تأجيل انتخابات إقليم كوردستان لموعد "غير معلوم"

شفق نيوز/ أفاد مصدر مطلع، يوم الاثنين، بقرار تأجيل انتخابات إقليم كوردستان، من قبل مفوضية الانتخابات، مشيراً إلى أنه سيتم تحديد موعد جديد في وقت لاحق.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "المفوضية العليا المستقلة للانتخابات أرسلت كتاباً رسمياً إلى حكومة اقليم كوردستان بشأن عدم الإمكانية بإجراء انتخابات برلمان الاقليم في موعدها المقرر في 10 حزيران وطلب تأجيلها لموعد آخر من قبل حكومة الإقليم".

وأضاف أن "هذا يعني ان الانتخابات أصبحت مؤجلة بشكل رسمي بعد اعتذار المفوضية وسيتم تحديد موعد جديد من قبل حكومة اقليم كوردستان".

وكان المتحدث باسم رئاسة اقليم كوردستان دلشاد شهاب، قد رهن يوم الخميس الماضي، تحديد موعد جديد لانتخابات برلمان كوردستان بطلب رسمي تتقدم به المفوضية العليا المستقلة للانتخابات لرئاسة الإقليم.

جاء ذلك في حديث لعدد من وسائل الإعلام على هامش حضوره مراسم العزاء المقامة في القنصلية العامة الايرانية في اربيل على أرواح الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، وزير الخارجية أمير حسين عبداللهيان ورفاقهما، الذين لقوا حتفهم بحادث تحطم الطائرة.

وقال شهاب في تصريحه، إنه: من المقرر أن تعقد المفوضية العليا المستقلة للانتخابات اجتماعا لمراجعة لبرنامجها بما يخص انتخابات برلمان كوردستان، مردفا بالقول: نحن بانتظار خطوات المفوضية بهذا الصدد ،لأن القرار عندها، وهي ملزمة بالموعد المحدد سابقا للانتخابات.

وأضاف أنه "اذا لم تتمكن المفوضية من اجراء الانتخابات بذلك الموعد ووفق قرار الهيئة القضائية للانتخابات الصادر مؤخرا، فإنه ينبغي للمفوضية ان تبلغنا بذلك، وفي حال ابلاغنا، فإن رئاسة اقليم كوردستان ستحدد موعدا جديدا للانتخابات البرلمانية".