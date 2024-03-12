مصدر: عجز في رواتب الاقليم بقيمة 300 مليار دينار والتوزيع في غضون أسبوع

شفق نيوز/ افاد مصدر مطلع في وزارة المالية والاقتصاد بحكومة اقليم كوردستان اليوم الثلاثاء، أنه من المقرر أن يجتمع مجلس وزارة المالية اليوم لاتخاذ قرار بشأن إعلان قائمة الرواتب لشهر شباط الماضي.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز؛ ان مجلس وزارة المالية يعتزم عقد الاجتماع لجمع الإيرادات المحلية لسد عجز الرواتب البالغ 300 مليار دينار وإعلان قائمة رواتب الوزارات.

وأضاف المصدر؛ انه من المتوقع أن يتم توزيع الرواتب وفقا لقائمة شهر كانون الثاني الماضي وسيتم توزيع الرواتب في غضون أسبوع.

وافقت وزارة المالية العراقية يوم أمس الاثنين على دفع 568 مليار دينار عراقي لحكومة إقليم كردستان لتمويل رواتب شهر شباط المنصرم .