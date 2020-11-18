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مصدر: أربيل تعلن الحداد ثلاثة أيام وتنكس علم كوردستان

Category: كوردســتانيات

Date: 2020-11-18T10:54:53+0000
مصدر: أربيل تعلن الحداد ثلاثة أيام وتنكس علم كوردستان

شفق نيوز/ افاد مصدر مطلع يوم الاربعاء بأن مجلس محافظة أربيل سيعلن الحداد لمدة ثلاثة أيام لوفاة رئيس الحكومة المحلية فرست صوفي.

وأبلغ الصدر وكالة شفق نيوز، بأن المجلس سيعقد إجتماعاً غير اعتيادي بعد قليل لاتخاذ قرار يقضي باعلان الحداد ثلاثة ايام وتنكيس علم كوردستان في حدود محافظة اربيل.

توفي محافظ أربيل فرست صوفي صباح يوم الاربعاء عن عمر ناهز 42 عاما جراء اصابته بمضاعفات فيروس كورونا المستجد.

وتوفي رئيس الحكومة المحلية لعاصمة إقليم كوردستان بعد مرور قرابة 30 يوماً على اصابته بالوباء.

وصوفي من مواليد عام 1978 من اهالي قضاء جومان شمالي محافظة أربيل، وحاصل على شهادة الدكتوراه في القانون من جامعة صلاح الدين.

و مارس الراحل التدريس في الجامعة قبل ان يصبح عضوا في برلمان اقليم كوردستان عن الحزب الديمقراطي الكوردستاني.

وشغل ايضا منصب عضو في لجنة الاصلاح التي شكلها الزعيم الكوردي رئيس الحزب الديمقراطي مسعود بارزاني.

وانتخب مجلس محافظة اربيل في نهاية العام الماضي صوفي محافظاً لأربيل خلفاً لنوزاد هادي الذي شغل المنصب 15 عاماً.

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