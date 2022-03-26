سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

أخرى

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

مصدر: الأدوية في مستشفيات كرميان تقترب من النفاد

Category: كوردســتانيات

Date: 2022-03-26T09:23:58+0000
مصدر: الأدوية في مستشفيات كرميان تقترب من النفاد

شفق نيوز/ افادت مصادر من صحة منطقة كرميان يوم السبت، بقرب نفاذ الادوية في مستشفيات إدارة المنطقة خلال الفترة المقبلة بسبب توقف وصول الدواء إلى مخازن المديرية العامة لصحة كرميان.

وأبلغ مصدر في صحة كرميان وكالة شفق نيوز؛ ان "كميات الدواء المخزنة في مخازن وصيدليات المديرية العامة على اوشك على النفاذ بسبب توقف وصول الأولية منذ ثلاثة أشهر".

واضاف ان "عدم وصول الأدوية سينعكس سلبا على نوعية الخدمات المقدمة للمواطنين".

وبين المصدر؛ أن مجلس وزراء اقليم كوردستان صادق على صرف المستحقات المالية الخاصة بالأدوية الا ان صرف الأموال لم يتم لحد الان، في إشارة إلى أن المشكلة لا تتعلق بوزارة الصحة أو المديرية العامة للصحة في كرميان". 

وأشار إلى أن "كمية المخزون من الأدوية لا تكفي لفترة طويلة وبعدها قد لا نستطيع تقديم الدواء للمواطنين"، مؤكدا أن "عدم حل هذه المشكلة يمثل تهديدا كبيرا".

related

كورونا يتوحش بمنطقة كوردستانية والصحة توسع منافذ التلقيح

Date: 2021-09-05 10:30:34
كورونا يتوحش بمنطقة كوردستانية والصحة توسع منافذ التلقيح

اخماد نيران اضرمها سجناء في كرميان

Date: 2021-01-17 17:33:15
اخماد نيران اضرمها سجناء في كرميان

كوردستان تقيم مراسم خاصة لتلميذ قضى متصديا لداعش.. دقيقة صمت وتسمية مدرسة باسمه

Date: 2021-12-04 15:52:48
كوردستان تقيم مراسم خاصة لتلميذ قضى متصديا لداعش.. دقيقة صمت وتسمية مدرسة باسمه

الصحة الكوردستانية تعلن برنامجها لأيام عطلة الميلاد ورأس السنة الجديدة

Date: 2021-12-25 20:24:05
الصحة الكوردستانية تعلن برنامجها لأيام عطلة الميلاد ورأس السنة الجديدة

اعتقال عصابة من اسرة واحدة بحوزتهم اموالا مزيفة دولار ودينار بإقليم كوردستان

Date: 2020-01-29 13:19:39
اعتقال عصابة من اسرة واحدة بحوزتهم اموالا مزيفة دولار ودينار بإقليم كوردستان

رغم البرد وكورونا.. كرميان تستبعد تعطيل الدوام الرسمي

Date: 2022-01-22 10:36:22
رغم البرد وكورونا.. كرميان تستبعد تعطيل الدوام الرسمي

اعتقال أربعة اشخاص متهمين بسرقة الأضاحي في كلار

Date: 2019-08-19 22:29:20
اعتقال أربعة اشخاص متهمين بسرقة الأضاحي في كلار

إصابة قرابة 50 نزيلا بفيروس كورونا بسجن في اقليم كوردستان

Date: 2020-07-09 14:32:55
إصابة قرابة 50 نزيلا بفيروس كورونا بسجن في اقليم كوردستان