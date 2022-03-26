مصدر: الأدوية في مستشفيات كرميان تقترب من النفاد

شفق نيوز/ افادت مصادر من صحة منطقة كرميان يوم السبت، بقرب نفاذ الادوية في مستشفيات إدارة المنطقة خلال الفترة المقبلة بسبب توقف وصول الدواء إلى مخازن المديرية العامة لصحة كرميان.

وأبلغ مصدر في صحة كرميان وكالة شفق نيوز؛ ان "كميات الدواء المخزنة في مخازن وصيدليات المديرية العامة على اوشك على النفاذ بسبب توقف وصول الأولية منذ ثلاثة أشهر".

واضاف ان "عدم وصول الأدوية سينعكس سلبا على نوعية الخدمات المقدمة للمواطنين".

وبين المصدر؛ أن مجلس وزراء اقليم كوردستان صادق على صرف المستحقات المالية الخاصة بالأدوية الا ان صرف الأموال لم يتم لحد الان، في إشارة إلى أن المشكلة لا تتعلق بوزارة الصحة أو المديرية العامة للصحة في كرميان".

وأشار إلى أن "كمية المخزون من الأدوية لا تكفي لفترة طويلة وبعدها قد لا نستطيع تقديم الدواء للمواطنين"، مؤكدا أن "عدم حل هذه المشكلة يمثل تهديدا كبيرا".