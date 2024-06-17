مصايف دوكان بالسليمانية تستقبل 30 ألف سائح خلال 4 أيام فقط (صور)

شفق نيوز/ أعلنت مديرية سياحة دوكان في السليمانية، يوم الإثنين، دخول أكثر من 30 ألف سائح الى مصايف دوكان خلال الايام الماضية لقضاء عطلة العيد.

وقال ريزين رؤوف مدير مديرية سياحة دوكان لوكالة شفق نيوز، "خلال الأيام الثلاثة التي سبقت العيد واول ايام عيد الأضحى دخل مصايف قضاء دوكان أكثر من 30 الف سائح من مختلف المناطق العراقية ومن خارج البلاد".

وأضاف أن "مديرية سياحة دوكان اجرت كل استعداداتها لاستقبال السائحين وتوفير مستلزمات قضاء الأوقات الجميلة فيها"، متوقعاً دخول اعداد أكبر من السائحين لدوكان خلال الأيام المتبقية من عطلة العيد وسيتم اعلان الاحصائيات رسميا".

وبدوه قال رائد حسن وهو احد السائحين الذين جاءوا من العاصمة بغداد والتقتهم وكالة شفق نيوز إن "الأجواء الجميلة الخلابة هي التي دفعت بي وبالالاف الى التوجه لقضاء دوكان فالأجواء اشبه بالربيعية و الطبيعة بابهى صورها في دوكان فضلاً عن التسهيلات الكبيرة التي تم تقديمها لنا من قبل الأجهزة الأمنية والحكومية".

وأشار حسن إلى أن "ارتفاع درجات الحرارة خلال هذه الأيام في بغداد دفع بالالاف الى التوجه لمصايف السليمانية وباقي مدن إقليم كوردستان كونها انسب لما من السفر إلى خارج البلاد".

ويعد قضاء دوكان بمحافظة السليمانية احد الجنات السياحية التي حباها الله من الجبال والسهول والمساحات الخضراء والمياه العذبة والاجواء الصحية والمناظر الخلابة التي تسحر الناظر وتلهم المشاعر لدى الشعراء وهي احد مصادر الجذب السياحي الذي تتميز به منتجعاتها ولوحاتها المرسومة في الواقع.

ولاتخلو المناطق السياحية المتنوعة من الجبال الشاهقة وغابات الاشجار الكثيفة المثمرة طبيعيا والشلالات وينابيع المياه والجداول الجميلة, حيث يقصدها السائحين من الداخل والخارج وخاصة في جميع الفصول ووجود الكثير من المنتجعات السياحية والمناطق الكثيرة التي تعجز عن ذكرها لكثرتها وتنوعها.

وأول أمس السبت، كشفت مديرية السياحة في السليمانية، عن دخول أكثر من 50 ألف سائح إلى المدينة خلال الأيام الثلاثة الماضية، متوقعة أن يزداد العدد خلال الأيام الخمسة المقبلة.