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مصادرة نصف طن من ادوية تضخيم صدور وارداف النساء في السليمانية

Category: كوردســتانيات

Date: 2020-10-18T21:12:26+0000
مصادرة نصف طن من ادوية تضخيم صدور وارداف النساء في السليمانية

شفق نيوز/ اعلن قائممقام قضاء سيد صادق في محافظة السليمانية باقليم كوردستان، اليوم الاحد، عن مصادرة نصف طن من ادوية التجميل ضمن حملة بمشاركة الاسايش.  

وجاء في بيان للقائممقامية ورد لوكالة شفق نيوز، ان الحملة نفذت اليوم، وتم بالاضافة الى تلك الادوية تمت مصادة 5 الاف علبة فارغة وسبعة الاف لاصق من ماركة جاكوار (Jacur) وسبعة الاف ملصق تاريخ انتاج.

واضاف البيان ان التفتيش المستمر للجان داخل الاسواق ومعارض المستلزمات الطبية ومحال بيع مواد تجميل النساء، حيث تم مصادرة 200 علبة وشرائط حبوب اخرى، مبينا ان جميع الباعة سيعرضون للمساءلة القانونية.

كما اضاف ان تلك المنتوجات وامثالها تستخدم لتضخيم وتسمين (صدور وارداف واجسام) النساء، مبينا ان لها اضرار صحية على جسم الانسان وتستخدمها النساء من دون رقابة وتعليمات الاطباء المختصين.

وافاد بان اللجان مع معاونية اسايش سيد صادق تقوم الان بمتابعة والتحقيق للعثور على المتهمين وستستمر بذلك من اجل حماية صحة المواطنين وقطع دابر مستوردي تلك الادوية.

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