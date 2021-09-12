سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

مصادرة أكثر من طن ونصف من اللحم الهندي الممنوع في أربيل

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-09-12T20:52:13+0000
مصادرة أكثر من طن ونصف من اللحم الهندي الممنوع في أربيل

شفق نيوز/ أعلنت قائممقامية أربيل عاصمة إقليم كوردستان، يوم الأحد، ضبط طن ونصف الطن من مادة اللحم الهندي الممنوع.

وجاء في بيان للقائممقامية، وورد لوكالة شفق نيوز، أن "مركز أسايش معبر الخازر ضبط تلك الكمية من اللحم الهندي الممنوع مخبئ داخل سيارة حمل"، مشيراً إلى أن "صاحب تلك الكمية أراد أن يأتي بها من الموصل لإدخالها إلى محافظة أربيل وذلك بدفنها تحت سيارة حمل في مكان خاص مصنع لهذا الغرض".

وأضاف البيان، أن "لجان التفتيش والرقابة في قائممقامية قضاء مركز أربيل أجرت الفحص للحم فتبين لها أن هذا النوع من اللحم ممنوع وفقا لتعليمات وزارة الزراعة في حكومة إقليم كوردستان"، لافتاً إلى أن "إجراءات قانونية اتخذت بحق صاحب اللحم المستورد، من دون أن يوضح طبيعة تلك الإجراءات".

related

أربيل.. مراسم اعتناق أكاديمي عراقي وزوجته للزرادشتية (صور)

Date: 2020-09-07 15:52:49
أربيل.. مراسم اعتناق أكاديمي عراقي وزوجته للزرادشتية (صور)

ألمانيا تتطرق لـ"تطبيع" كوردستان الأوضاع في مناطق "140" وتجدد دعمها للبيشمركة

Date: 2021-05-26 13:37:18
ألمانيا تتطرق لـ"تطبيع" كوردستان الأوضاع في مناطق "140" وتجدد دعمها للبيشمركة

الداخلية تنفي اعتقال ناشط إيراني في إقليم كوردستان

Date: 2019-10-16 21:56:28
الداخلية تنفي اعتقال ناشط إيراني في إقليم كوردستان

تركيا تقصف شمال أربيل وتلحق أضراراً مادية بالسكان

Date: 2021-08-14 19:00:13
تركيا تقصف شمال أربيل وتلحق أضراراً مادية بالسكان

مروحيات تركية تقصف قريتين شمالي أربيل

Date: 2020-10-22 18:17:12
مروحيات تركية تقصف قريتين شمالي أربيل

أوقاف أربيل توضح ملابسات ما جرى في "الإسراء والمعراج"

Date: 2021-01-29 16:59:58
أوقاف أربيل توضح ملابسات ما جرى في "الإسراء والمعراج"

أربيل تتخذ قراراً جديداً بشأن الوقاية من كورونا

Date: 2020-03-10 22:53:38
أربيل تتخذ قراراً جديداً بشأن الوقاية من كورونا

أربيل تحذر سكانها من شراء الـ"تُك تُك": سنصادرها فوراً

Date: 2020-09-08 14:51:26
أربيل تحذر سكانها من شراء الـ"تُك تُك": سنصادرها فوراً