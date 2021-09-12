مصادرة أكثر من طن ونصف من اللحم الهندي الممنوع في أربيل

شفق نيوز/ أعلنت قائممقامية أربيل عاصمة إقليم كوردستان، يوم الأحد، ضبط طن ونصف الطن من مادة اللحم الهندي الممنوع.

وجاء في بيان للقائممقامية، وورد لوكالة شفق نيوز، أن "مركز أسايش معبر الخازر ضبط تلك الكمية من اللحم الهندي الممنوع مخبئ داخل سيارة حمل"، مشيراً إلى أن "صاحب تلك الكمية أراد أن يأتي بها من الموصل لإدخالها إلى محافظة أربيل وذلك بدفنها تحت سيارة حمل في مكان خاص مصنع لهذا الغرض".

وأضاف البيان، أن "لجان التفتيش والرقابة في قائممقامية قضاء مركز أربيل أجرت الفحص للحم فتبين لها أن هذا النوع من اللحم ممنوع وفقا لتعليمات وزارة الزراعة في حكومة إقليم كوردستان"، لافتاً إلى أن "إجراءات قانونية اتخذت بحق صاحب اللحم المستورد، من دون أن يوضح طبيعة تلك الإجراءات".