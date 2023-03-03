مصاب بطلق ناري.. العثور على جثة طفل مقتول في رابرين

شفق نيوز/ اعلنت مديرية شرطة رابرين بإقليم كوردستان، يوم الجمعة، العثور على جثة طفل مقتول في قرية ضمن قضاء پشدر.

وقالت الشرطة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز؛ إنها "عثرت اليوم على جثة طفل مقتول يبلغ من العمر سبعة أعوام".

واضاف ان "الطفل يدعى (ح. س .ع) وهو من اهالي قرية گولان التابعة لناحية هلشو ضمن قضاء پشدر"، مشيرة الى "وجود اثار اطلاق نار على رأسه".

وفتحت الشرطة محضرا في القضية وأرسلت الجثة الى الطب العدلي في السليمانية، وفقاً للبيان.