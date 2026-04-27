مصابو حادث كركوك في أربيل.. جاهزية طبية كاملة للعلاج

شفق نيوز- اربيل

تفقد وزير صحة إقليم كوردستان سامان برزنجي، صباح الاثنين، مصابي حادث السير المأساوي في كركوك داخل مستشفيات أربيل، مؤكداً جاهزية المؤسسات الصحية لاستقبال الجرحى وإجراء العمليات الجراحية اللازمة.

وقال برزنجي، في تصريح صحفي، إن جميع مستشفيات الإقليم في أتم الاستعداد لاستقبال مصابي الحادث، مع الجاهزية الكاملة لإرسال فرق الإسعاف وتوفير الدم والأدوية والمستلزمات الطبية وأي احتياجات أخرى.

وكان حادث سير مروع قد وقع، أمس الأحد، شمالي كركوك قرب المركز الثقافي ومستشفى آزادي على طريق كركوك – السليمانية، إثر فقدان سائق شاحنة السيطرة على مركبته، ما أسفر عن سقوط خمس ضحايا و17 مصاباً، بينهم حالات حرجة.

وكشف السائق المساعد، وهو نجل السائق الذي كان يقود مركبة الحمل، أن عطلاً مفاجئاً أصاب نظام المكابح أثناء نزول الشاحنة من منطقة "السونار"، ما أدى إلى فقدان السيطرة عليها بالكامل.

وأوضح أن المركبة كانت تسير بسرعة تراوحت بين 90 و110 كيلومترات في الساعة، وكانت محملة بمادة الأسمنت، قبل أن تنحدر بسرعة كبيرة نحو الطريق العام.

وأضاف أن السائق حاول تفادي الاصطدام بالمركبات والمواطنين عبر التوجه نحو الطريق الحولي، إلا أن الزخم المروري وكثافة المركبات حالا دون ذلك، لتندفع الشاحنة داخل المدينة وتتسبب بسلسلة اصطدامات شملت 35 مركبة صغيرة.

وفي أعقاب الحادث، أعلنت دائرة صحة كركوك اكتفاء مصرف الدم الرئيسي برصيد كافٍ وعدم الحاجة إلى التبرع حالياً، فيما وجّه محافظ كركوك محمد سمعان آغا بمنع دخول مركبات الحمل داخل المدينة وإعلان الحداد.