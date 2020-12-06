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مصابون بينهم طفل بإندلاع حريق في محطة نفطية في أربيل

Category: كوردســتانيات

Date: 2020-12-06T06:21:16+0000
مصابون بينهم طفل بإندلاع حريق في محطة نفطية في أربيل

شفق نيوز/ أفادت مديرية الدفاع المدني في محافظة أربيل عاصمة إقليم كوردستان، بإندلاع حريق فجر اليوم الاحد في محطة نفطية على طريق كوير – قرية القادرية اثناء عملية تفريغ للوقود من صهاريج الى خزانات للوقود.

وقالت المديرية في بيان اليوم، ان الحادث نجم عنه اصابة خمسة اشخاص بجروح، موضحة نسبة الحروق في اجسادهم وهي كالاتي: مواطن يبلغ من العمر 34 عاما النسبة 10%، واخر بعمر 33 عاما النسبة 56%، وطفل يبلغ من العمر 8 سنوات النسبة 64%، ومواطن رابع يبلغ من العمر 19 عاما النسبة 24%، وخامس يبلغ من العمر 30 عاماً النسبة 8%.

وتابع البيان ان فرق الاطفاء تمكنت من السيطرة على الحريق وإخماده، عازيا سبب اندلاعه عملية التفريغ من من الصهاريج الى الخزانات.

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