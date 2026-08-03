مشهد لافت.. علم كوردستان في قصر الشعب بدمشق خلال زيارة نيجيرفان بارزاني (صور)

شفق نيوز- دمشق

ظهر علم إقليم كوردستان إلى جانب العلمين العراقي السوري، يوم الاثنين، داخل قصر الشعب في العاصمة دمشق، خلال تحضيرات الزيارة الرسمية لرئيس الإقليم نيجيرفان بارزاني.

وأظهرت صور من مراسم الاستقبال وضع علم كوردستان في القصر الرئاسي، في مشهد بروتوكولي لافت عكس الطابع الرسمي للزيارة ومستوى التمثيل الذي يحظى به رئيس الإقليم.

وكان المتحدث باسم رئاسة إقليم كوردستان دلشاد شهاب، قد قال لوكالة شفق نيوز، إن زيارة بارزاني تجري بالتنسيق مع رئيس مجلس الوزراء العراقي علي فالح الزيدي، وتستهدف تعزيز التعاون بين العراق وسوريا وإقليم كوردستان وترسيخ الأمن والاستقرار في المنطقة.

وأضاف أن المباحثات تشمل الملفات السياسية والأمنية والاقتصادية، إلى جانب أمن الحدود والتطورات الإقليمية، مشيراً إلى أن الزيارة تأتي امتداداً لسلسلة لقاءات جمعت بارزاني والشرع خلال عامي 2025 و2026، من بينها لقاءات على هامش مؤتمر ميونخ ومنتدى أنطاليا الدبلوماسي.

ومن المنتظر أن يحضر الملف الكوردي السوري في المباحثات، في ظل الدور الذي أداه بارزاني خلال الفترة الماضية لتقريب وجهات النظر بين الحكومة السورية وقوات سوريا الديمقراطية "قسد"، ودعم الحوار والتوصل إلى تفاهمات تضمن استقرار سوريا وحقوق مكوناتها.

كما يمثل ملف اللاجئين أحد محاور العلاقات بين الجانبين، إذ استقبل إقليم كوردستان منذ اندلاع الأزمة السورية عام 2011 مئات الآلاف من السوريين، وما يزال عدد كبير منهم يقيم في مدن ومخيمات الإقليم.