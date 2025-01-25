مشكلة بامداد الغاز تتسبب بخفض انتاج الطاقة الكهربائية مؤقتاً في كوردستان

شفق نيوز/ كشفت وزارة الكهرباء في إقليم كوردستان، يوم السبت، عن خفض انتاج الطاقة بمقدار 700 ميغاواط نتيجة لمشكلات في إمداد الغاز السائل لمحطات الإنتاج.

وذكرت الوزارة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "شركة دانة غاز أضطرت إلى خفض إنتاجها من الكهرباء بمقدار 700 ميغاواط وما يعادل 100 مليون قدم مكعب بسبب مشاكل نقل الغاز المسال في محطة غاز كورمور".

وأضاف البيان، أن "الأوضاع قد عادت الآن إلى طبيعتها الآن ووصلت كمية الكهرباء المنتجة إلى 3700 ميغاواط".

سبق للوزارة أن أعلنت، مطلع الشهر الجاري، تخفيض إنتاج الطاقة الكهربائية بمقدار 750 ميغاواط، نتيجة تقليل ضغط الغاز في حقل كورمور ضمن عمليات تطوير الحقل.

يُذكر أن حقل كورمور يُعد المصدر الرئيسي للغاز الطبيعي المستخدم في توليد الكهرباء في إقليم كوردستان. وأي اضطراب في إنتاج أو نقل الغاز من هذا الحقل يؤثر بشكل مباشر على إنتاج الطاقة الكهربائية في المنطقة.

و تؤكد وزارة الكهرباء التزامها بتزويد المواطنين بالطاقة الكهربائية والعمل على مشاريع البنى التحتية الاقتصادية في كوردستان، وتطوير منظومة الكهرباء، والعمل على وضع المقياس الذكي.