مشكلات في التصويت بإقليم كوردستان.. عدم ظهور البصمة وخلل بأجهزة الاقتراع

شفق نيوز/ شهدت عملية التصويت في إقليم كوردستان، التي بدأت اليوم الأحد، بعض الإشكاليات، أبرزها عدم ظهور بصمة بعض الناخبين، لاسيما لدى كبار السن، وفقًا لمراسلي وكالة شفق نيوز، في محافظات ومناطق الإقليم.

وأوضح مراسلو الوكالة أنه، تم تسجيل حالات من الأعطال في أجهزة التصويت، حيث تم معالجتها على الفور إما بإصلاحها أو استبدالها.

وبالرغم من ذلك، ما يزال مئات المصوتين غير قادرين على التصويت، بالإضافة إلى ذلك، أُبلغ عن مشكلة في الأجهزة الخاصة بالاقتراع، حيث لم تتمكن من قراءة بطاقات التصويت بسبب خلل في قراءة "السيم كارت".

وانطلقت اليوم عملية الاقتراع العام بعد انتهاء الاقتراع الخاص الذي جرى يوم الجمعة الماضية لقوات العسكرية والأمنية، وقد فتحت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات 1622 مركزًا انتخابيًا أمام 2,683,618 ناخبًا من إجمالي 2,899,578 ناخبًا.

وأعلنت المفوضية أن نسبة المشاركة في الاقتراع الخاص بلغت 97%، حيث أدلى 215,960 عنصرًا من قوات البيشمركة وقوى الأمن الداخلي بأصواتهم دون تسجيل خروقات.

ويتنافس في الانتخابات 1091 مرشحًا على 100 مقعد في برلمان الإقليم، بما في ذلك خمسة مقاعد مخصصة للمكونات، بعد تقليصها من 11 بناءً على قرار المحكمة الاتحادية العليا.

وبعد تقديم الطعون، يتم البت فيها من قبل الهيئة القضائية المختصة ضمن الفترة القانونية المحددة، ليتم بعد ذلك المصادقة على النتائج النهائية للانتخابات.