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مشكلات السليمانية على طاولة نواب المحافظة

Category: كوردســتانيات

Date: 2022-09-26T15:02:29+0000
مشكلات السليمانية على طاولة نواب المحافظة

شفق نيوز / عرض مجلس محافظة السليمانية في إقليم كوردستان، يوم الاثنين، مشكلات المحافظة إلى ممثليها في مجلس النواب العراقي، وأبرزها توفير الوقود والنفط الأبيض ومستحقات الفلاحين وتنفيذ المشاريع الاستراتيجية.

جاء ذلك، خلال اجتماع جمع ممثلي السليمانية في مجلس النواب العراقي، وأعضاء المجلس المحلي للمحافظة، في المدينة وفق بيان ورد لوكالة شفق نيوز.

وخُصصت المناقشة، بحسب البيان، لعرض مشكلات محافظة السليمانية، وخاصة ما يتعلق منها بالحكومة الفيدرالية، لعرضها من قبل اعضاء مجلس محافظة السليمانية على مجلس النواب العراقي ومتابعتها.

إلى ذلك، قال رئيس مجلس محافظة السليمانية، آزاد حمه أمين، خلال مؤتمر صحفي حضرته وكالة شفق نيوز، إن "المشكلة الأساسية هي توفير مستحقات إقليم كوردستان بشكل عام ومحافظة السليمانية بشكل خاص، وتوفير المشتقات النفطية وميزانية الإقليم وميزانية تنمية المحافظة، لإحياء وتنفيذ المشاريع".

وأضاف حمه أمين، أن "سابقاً كانت تصل السليمانية ميزانية المناطق المتضررة  وكان يصل منها للسليمانية، ولكن منذ عام 2014 تم تعليق جميع المشاريع في السليمانية، بما في ذلك مشاريع استراتيجية فمثلا توقف طريق كلار - دربنديخان وشارع 100 متر، وهو شارع كبير جدا يجري العمل به ببطء".

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