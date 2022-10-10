مشروع أمريكي لتسجيل المناطق الاثرية في كوردستان في نظام رقمي جديد

شفق نيوز/ كشف القنصل العام الامريكي في اربيل خلال لقائه مع وزير الثقافة والشباب في حكومة اقليم كوردستان، اليوم الاثنين، ان بلاده بصدد تسجيل المناطق الاثرية في اقليم كوردستان في نظام رقمي جديد من خلال منظمة USAID التابعة لوزارة الخارجية الاميركية.

وجاء في بيان لوزارة الثقافة والشباب الكوردستانية ورد لوكالة شفق نيوز، ان الوزير حمه حمه سعيد استقبل في ديوان الوزارة اليوم الاثنين القنصل العام الامريكي في اربيل ايرفن هيكس والوفد المرافق له.

واوضح البيان ان القنصل الأمريكي وفضلا عن طرح المشاريع الثقافية للقنصلية اعلن عن ان منظمة USAID التابعة لوزارة الخارجية الاميركية بصدد مشروع مهم لتسجيل المناطق الاثرية في اقليم كوردستان في نظام رقمي حديث، مضيفا ان من المهم الاهتمام بشكل أكبر بثقافة قبول الآخر ومواجهة خطاب الكراهية من اجل ان تعيش جميع الالوان والاصوات والمكونات المختلفة معا بسلام وتهيئة الأرضية الملائمة للحرية بشكل اوسع وان تكون هناك قوانين مناسبة للتعامل مع هذه الظواهر.

وأشار البيان الى ان الوزير حمه سعيد اكد من جهته على القيم العليا للمجتمع الكوردي والكوردستاني الذي ليس فيه أية حساسية معينة تجاه الحرية والتعايش السلمي بين جميع المكونات، مضيفا انه لكون الكورد في الماضي كانوا يعانون من آلام انعدام وجود حرية التعبير وحرية العمل السياسي والثقافي لذلك فهم مستعدون الآن للتضحية من أجل حماية الحريات الدينية والسياسية والثقافية لجميع المكونات.

وتابع البيان ان حمه سعيد اضاف ان حكومة اقليم كوردستان في برنامج عملها صاغت خططا لتوسيع اعمال ونشاطات المكونات وفي هذا الإطار وضمن هيكلية الوزارة تم افتتاح مديريات الكلدان والسريان والآشوريين والتركمان ومن المقرر ان يتم افتتاح مديرية للارمن ايضا.

وعبر حمه سعيد عن تثمين المساعدات التي تقدمها الولايات المتحدة وشركائها الدوليين لدعم وإنجاح المشاريع الثقافية والفنية لحكومة الاقليم، مقدما تهانيه بمناسبة تسنم القنصل العام الامريكي الجديد لمهام عمله في اربيل.

وأشار حمه سعيد إلى ان ثقافة التعايش السلمي واحترام الاختلافات والتعددية هي من العلامات المميزة للمجتمع الكوردستاني وان يحيد عنها فهي اصبحت جزءا مهما من تاريخه، مستدركا أنه في الماضي لم يستطع تحقيق الاستقرار السياسي والأمني بسبب الاحتلالات والحروب وهذا مامنعه من تقديم خدمة أكبر لهذا التاريخ المضيء.