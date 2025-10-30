مشروع فريد في حلبجة يجمع بين الزراعة والتراث

شفق نيوز- حلبجة

تحولت مزرعة "گەشتوکاڵ" في محافظة حلبجة إلى واحدة من أبرز الوجهات الزراعية والسياحية والثقافية في إقليم كوردستان والعراق، بعد 15 عاماً على تأسيسها، إذ تمزج بين الزراعة العضوية والطبيعة الخلابة والتراث الكوردي الأصيل.

وقال مؤسس المشروع حميد إسماعيل، صاحب "سوق كوردستان الأسبوعي"، الذي يُعد أول من ابتكر مشروعاً من هذا النوع في عموم العراق، إن "فكرتُ في إنشاء مزرعة تكون مزيجاً بين السياحة والزراعة والثقافة، وأطلقت عليها اسم (گەشتوکاڵ) وهي كلمة كوردية مركبة من (گەشت) بمعنى السياحة و(کاڵ) من كلمة (کشتوکاڵ) التي تعني الزراعة".

وأوضح إسماعيل، في حديثه لوكالة شفق نيوز، أن "المزرعة التي شيّدها قبل 15 عاماً، تمتد على مساحة 20 دونماً رئيسياً و100 دونم خارجي، وتضم 45 بيتاً بلاستيكياً تنتج أكثر من 120 نوعاً من المنتجات الزراعية"، مضيفاً: "استطعنا الوصول إلى إنتاج عضوي بنسبة 70 بالمئة، والزوار يقطفون الثمار بأيديهم، وهو ما يضفي طابعاً تفاعلياً وسياحياً فريداً على المزرعة".

وتضم المزرعة إلى جانب مساحاتها الخضراء بحيرة صناعية وموقعاً تراثياً باسم (بيت الملك) الذي يجسد الموروث الكوردستاني عامةً، وتراث حلبجة على وجه الخصوص، حيث أوضح إسماعيل، قائلا: "البيت يشبه منازل رموز ثقافية من المدينة مثل عادلة خاتون والشاعرين أحمد مختار وطاهر بيك جاف، كما يحتوي على جدارية مخصصة للشاعر أحمد مختار الذي توفي بعمر 37 عاماً، قمنا فيها بتعليق صور 37 شخصية بارزة من أبناء حلبجة في مجالات مختلفة".

وأضاف أن "المزرعة تستعد حالياً لاستقبال زوار مهرجان الرمان في محافظة حلبجة، حيث قمنا بتعليق 20 ألف حبة رمان كجزء من الفعالية، وهي لا تُباع، بل نحتفظ بها حتى شهر كانون الأول/ ديسمبر حين تنفد كميات الرمان من الأسواق لنقوم ببيعها في ذلك الوقت".

وأكد أن "مشروعه لم يكن مجرد استثمار زراعي، انما مبادرة لتسليط الضوء على الإمكانات الزراعية والسياحية والثقافية في حلبجة"، مختتما بالقول إن "مزرعة گەشتوکاڵ أصبحت اليوم رمزاً لفكرة التنمية المستدامة التي تمزج بين العمل الزراعي والترفيه الثقافي والسياحي في آن واحد".