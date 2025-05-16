مشروع شبابي طموح.. افتتاح "أصغر كافيه" بالسليمانية (صور)

شفق نيوز/ في أحدى أزقة أسواق السليمانية، وبين الجدران القديمة لمخزن كان يومًا تابعًا لمطعم، يقدّم شاب كوردي نموذجًا ملهمًا للتحدي والعمل الحر.

بكثير من الإصرار وقليل من الإمكانات، افتتح أصغر كافيه في المدينة بمقعد واحد فقط، ليحوّل فكرته البسيطة إلى محطة يومية لعدد كبير من الزبائن، ودعوة مفتوحة للشباب مفادها : "لا تنتظروا التعيين.. اصنعوا طريقكم بأنفسكم".

ميربكر عزيز، شاب يبلغ من العمر 25 عامًا، خريج كلية علوم الحاسوب في جامعة السليمانية، لم يكن طريقه بعد التخرج مفروشًا بالفرص، يقول لوكالة شفق نيوز، انه "بعد التخرج، تقدمت للكثير من الوظائف، لكن دون جدوى وبدأت أعمل كعامل في مطعم، ثم كعامل خدمة في كوفي شوب آخر، لأتمكن من إعالة نفسي لكنني كنت أؤمن دائمًا أن الاعتماد على النفس أفضل من الانتظار، و ذات يوم لاحظت وجود مخزن صغير قديم تابع لمطعم، مهمل ولا يُستخدم، وفكرت: لماذا لا أحوله إلى شيء مختلف؟".

ويضيف:"رغم صغر المساحة، بدأت أعمل بيدي، قمت بطلاء الجدران بنفسي، وضعت لمساتي في الديكور مستخدمًا صورًا بسيطة وتحف قديمة، وركبت طاولة صغيرة وكرسيًا واحدًا فقط، لأن المكان لا يتسع لأكثر من ذلك، لكن هذا الكرسي الوحيد هو ما جعل الفكرة مميزة، الناس أحبوا البساطة والجو الحميم، وأصبح الكافيه مقصداً يومياً".

بدوره يقول سردار أحمد، وهو أحد الزبائن المنتظمين للمقهى في حديثه لوكالة شفق نيوز: "ما يميز كافيه ميربكر ليست القهوة فقط، بل الروح الموجودة فيه المكان، فهو بسيط جداً، لكنه مريح ويشعرك بأنك ضيف في بيت".

ميربكر لا يكتفي بما وصل إليه، بل لديه رؤية مستقبلية لتطوير فكرته، قائلا : "أطمح أن أفتتح فروعاً صغيرة أخرى بنفس الفكرة، لأن الناس يحبون الأشياء المميزة والمختلفة، المشروع لا يحتاج رأس مال ضخم، بل يحتاج فكرة وشغف".

ويتابع بدعوة موجهة إلى الشباب: "أنصح كل شاب بأن لا ينتظر التعيين الحكومي، التغيير يبدأ بخطوة بسيطة حتى لو كانت الإمكانات قليلة، يمكنكم أن تخلقوا فرصًا بأنفسكم، كما فعلت أنا".

و في السنوات الأخيرة، ازدادت المبادرات الفردية بين شباب السليمانية نتيجة تراجع فرص التوظيف، خاصة في القطاع العام.