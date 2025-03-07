مشروع "روناکي" ينطلق في السليمانية.. كهرباء مستمرة لتسعة آلاف مشترك

شفق نيوز/ أعلنت المديرية العامة للكهرباء في السليمانية، يوم الجمعة، بدء تنفيذ المرحلة الأولى من مشروع "روناکي"، الذي يهدف إلى توفير الكهرباء المستمرة لتسعة آلاف مشترك منزلي وتجاري عبر ثمانية مغذيات رئيسية.

وذكرت المديرية، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "المرحلة الأولى من المشروع أسفرت عن تزويد عدد من الأحياء الرئيسية بالكهرباء المستمرة، من بينها: سرکارێز، تو ملیك، سابونكران، مڵكندی، إبراهیم پاشا، دارۆغا، حاجي حان، شارع أورزدي، أسحاباسي، وشارع كاوه، مما يسهم في تقليل الاعتماد على المولدات الأهلية وتحسين جودة الخدمة الكهربائية".

وأشارت إلى أن "مشروع روناکي سيستمر على مراحل ليشمل مناطق أخرى في المستقبل القريب، في إطار خطة شاملة تهدف إلى تعزيز استقرار التيار الكهربائي في السليمانية".

ويعد المشروع مبادرة حكومية تهدف إلى توفير الكهرباء المستمرة على مدار 24 ساعة، مما يساهم في تقليل الاعتماد على المولدات الأهلية وتحسين استقرار الطاقة الكهربائية.

كما أن المشروع يعتبر جزءاً من خطة إستراتيجية لتطوير قطاع الطاقة، ويجري تنفيذه بإشراف المديرية العامة لكهرباء السليمانية وبالتنسيق مع مجلس الوزراء، على أن يمتد تدريجياً ليشمل المزيد من المناطق خلال الفترات المقبلة.