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مشاهد من اجتماع المكتبين السياسيين للديمقراطي والاتحاد برعاية رئيس الاقليم

Category: كوردســتانيات

Date: 2022-05-25T10:07:04+0000
مشاهد من اجتماع المكتبين السياسيين للديمقراطي والاتحاد برعاية رئيس الاقليم

شفق نيوز/ عقد المكتبان السياسيان للحزبين الديمقراطي الكوردستاني، والاتحاد الوطني الكوردستاني اجتماعا اليوم الأربعاء، اجتماعا في مدينة أربيل العاصمة، برعاية رئيس الإقليم نيجيرفان بارزاني.

وقال دلشاد شهاب مستشار رئيس الإقليم لوكالة شفق نيوز، إن الاجتماع جاء بعد الزيارة التي أجراها الرئيس نيجيرفان بارزاني إلى السليمانية، وضمن إطار الجهود التي يبذلها في التقريب بين الأطراف والقوى السياسية في الإقليم.

وكان رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، قد أعلن يوم الأحد، خلال زيارته الى السليمانية أنه تم التوصل إلى أرضية لحل الانسداد السياسي الحاصل في الإقليم والعراق كافة، معلنا النجاح في إيقاف الحرب الإعلامية بين الحزبين الديمقراطي الكوردستاني، والاتحاد الوطني الكوردستاني.

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