مشاهد اعتراض الصواريخ في سماء أربيل.. (صور+فيديو)

شفق نيوز- أربيل

وثقت وكالة شفق نيوز، اليوم السبت، مشاهد لاعتراض صواريخ في سماء أربيل عاصمة إقليم كوردستان، يُعتقد أنها إيرانية.

وأظهرت المقاطع المصوّرة لحظات "تصدي منظومات الدفاع الجوي للصواريخ فوق أجواء المدينة، في ظل تصاعد التوترات الإقليمية"، من دون صدور بيان رسمي حتى الآن بشأن تفاصيل الحادث أو حجم الأضرار المحتملة.

ويأتي ذلك بعد إفادة شهود عيان، في وقت سابق من اليوم السبت، بسماع أكثر من عشرة انفجارات في سماء المدينة، من دون معرفة طبيعتها، سواء كانت هجوماً صاروخياً أم اعتراضاً دفاعياً.

وكان جهاز مكافحة الإرهاب في إقليم كوردستان قد أعلن، أن قوات التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة أسقطت صواريخ وطائرات مسيّرة يُعتقد أنها إيرانية.

وفي السياق ذاته، علمت الوكالة من مصادر مطلعة أن قاعدة "حرير" الجوية، التي تضم قوات أمريكية، تعرّضت لقصف صاروخي، حيث سمع دوي أربعة انفجارات عنيفة في المناطق المحيطة بها، من دون ورود تقارير فورية عن حجم الخسائر.

كما أعلن حقل غاز خورمور في محافظة السليمانية، اليوم السبت، توقف العمليات فيه كإجراء احترازي.

وأعلنت إسرائيل، صباح اليوم السبت، تنفيذ هجوم وصفته بـ"الاستباقي" على إيران، فيما أكد مسؤول أميركي مشاركة القوات الجوية الأميركية في ضربات مشتركة يُتوقع أن تكون واسعة النطاق.

وأدى الهجوم إلى تصعيد غير مسبوق في الشرق الأوسط والخليج، بعد رد إيراني بقصف استهدف إسرائيل وعدداً من مدن المنطقة، بينها المنامة والكويت وقطر والإمارات والسعودية، وسط مخاوف من اتساع المواجهة إلى صراع إقليمي مفتوح.