"مشاكل" ترجئ زيارة وفد اقليم كوردستان الى بغداد لإستئناف المباحثات

شفق نيوز/ صرح وزير التخطيط في حكومة اقليم كوردستان دارا رشيد يوم الخميس بانشغال الحكومة الاتحادية ببعض المشاكل الامر الذي ارجأ استئناف المباحثات المباشرة لحل الخلافات والقضايا العالقة بين اربيل وبغداد.

وقال رشيد خلال مؤتمر صحفي مشترك عقده مع وزير التخطيط العراقي خالد بتال النجم، ان الاتفاقية التي جرت مع بغداد بخصوص الرواتب ستنفذ لغاية نهاية العام الحالي.

وتقضي الاتفاقية ان ترسل الحكومة الاتحادية شهريا 320 مليار دينار لتمويل رواتب الموظفين في الاقليم.

واردف الوزير "حاليا نريد تثيبت الحقوق الدستورية في قانون الموازنة حتى لاتتكرر المشاكل مرة اخرى".

وبشأن استئناف الحوارات بين اربيل وبغداد مرة اخرى قال رشيد "لغاية الان لم يتم تحديد موعد ذهاب وفد اقليم كوردستان الى بغداد لان الحكومة العراقية مشغولة ببعض مشاكلها".

واستدرك القول ان "المباحثات مستمرة ووزير التخطيط العراقي عضو فعال في لجنة المباحثات وحاليا المباحثات مستمرة لحين الوصول الى اتفاق نهائي".