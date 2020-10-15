سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

تقارير وتحليلات

مقـالات

"مشاكل" ترجئ زيارة وفد اقليم كوردستان الى بغداد لإستئناف المباحثات

Category: كوردســتانيات

Date: 2020-10-15T09:13:29+0000
"مشاكل" ترجئ زيارة وفد اقليم كوردستان الى بغداد لإستئناف المباحثات

شفق نيوز/ صرح وزير التخطيط في حكومة اقليم كوردستان دارا رشيد يوم الخميس بانشغال الحكومة الاتحادية ببعض المشاكل الامر الذي ارجأ استئناف المباحثات المباشرة لحل الخلافات والقضايا العالقة بين اربيل وبغداد.

وقال رشيد خلال مؤتمر صحفي مشترك عقده مع وزير التخطيط العراقي خالد بتال النجم، ان الاتفاقية التي جرت مع بغداد بخصوص الرواتب ستنفذ لغاية نهاية العام الحالي.

وتقضي الاتفاقية ان ترسل الحكومة الاتحادية شهريا 320 مليار دينار لتمويل رواتب الموظفين في الاقليم.

واردف الوزير "حاليا نريد تثيبت الحقوق الدستورية في قانون الموازنة حتى لاتتكرر المشاكل مرة اخرى".

وبشأن استئناف الحوارات بين اربيل وبغداد مرة اخرى قال رشيد "لغاية الان لم يتم تحديد موعد ذهاب وفد اقليم كوردستان الى بغداد لان الحكومة العراقية مشغولة ببعض مشاكلها".

واستدرك القول ان "المباحثات مستمرة ووزير التخطيط العراقي عضو فعال في لجنة المباحثات وحاليا المباحثات مستمرة لحين الوصول الى اتفاق نهائي".

related

وفد حكومة اقليم كوردستان يزور بغداد غدا لإستكمال المباحثات

Date: 2020-09-19 07:09:17
وفد حكومة اقليم كوردستان يزور بغداد غدا لإستكمال المباحثات

بغداد ترسل أكثر من مليار دينار مستحقات مالية إلى اربيل

Date: 2020-09-17 08:45:20
بغداد ترسل أكثر من مليار دينار مستحقات مالية إلى اربيل

الأمم المتحدة تشيد بخطوة لكوردستان ونيجيرفان بارزاني يقترح حلاً للمشاكل مع بغداد

Date: 2019-07-02 17:55:28
الأمم المتحدة تشيد بخطوة لكوردستان ونيجيرفان بارزاني يقترح حلاً للمشاكل مع بغداد

مسرور بارزاني: اللجان المعنية بين اربيل وبغداد ستكثف الحوارات لإيجاد حلول جذرية

Date: 2019-07-17 12:17:00
مسرور بارزاني: اللجان المعنية بين اربيل وبغداد ستكثف الحوارات لإيجاد حلول جذرية

مقررات مجلس وزراء الاقليم تشكيل لجان للتفاوض مع بغداد وتأسيس مجلس خدمة

Date: 2019-07-30 17:32:52
مقررات مجلس وزراء الاقليم تشكيل لجان للتفاوض مع بغداد وتأسيس مجلس خدمة

اربيل تتضامن مع بغداد بعد ارتفاع إصابات كورونا وتوجه نصيحة للأهالي

Date: 2020-05-28 12:42:57
اربيل تتضامن مع بغداد بعد ارتفاع إصابات كورونا وتوجه نصيحة للأهالي

السليمانية تستعيد من بغداد آلاف الوثائق الفريدة

Date: 2019-09-24 15:28:52
السليمانية تستعيد من بغداد آلاف الوثائق الفريدة

رئيس الاقليم تعقيبا على زيارة الوفد الحكومي لبغداد: مستعدون لحل المشاكل كافة

Date: 2019-07-17 13:18:01
رئيس الاقليم تعقيبا على زيارة الوفد الحكومي لبغداد: مستعدون لحل المشاكل كافة