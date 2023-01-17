مشاكل الحكومة الاتحادية واربيل على طاولة مسرور بارزاني وبرلماني أمريكي

شفق نيوز/ التقى رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، يوم الثلاثاء، عضو الكونغرس الأمريكي داريل عيسى على هامش منتدى دافوس.

وشهد اللقاء بحسب بيان ورد لوكالة شفق نيوز، "بحث آخر المستجدات والتطورات في العراق والمنطقة، إلى جانب مناقشة سبل توطيد العلاقات بين إقليم كوردستان وأمريكا".

وأكد الجانبان، وفق البيان، على "أهمية حل المشاكل مع الحكومة الاتحادية جذرياً وعلى أساس الدستور".

وفي بيان لاحق، قالت رئاسة حكومة الإقليم، إن مسرور بارزاني التقى، اليوم، في دافوس، 2023، رئيسَ الوزراء البريطاني الأسبق توني بلير.

وجرى في اللقاء، وفق البيان، بحث الوضع العام في إقليم كوردستان والعراق والمنطقة عامة، ولا سيّما مناقشة الإصلاحات التي شرعت بها التشكيلة الوزارية التاسعة في مجال التنويع الاقتصادي، والتحول الإلكتروني في الخدمات العامة، وتحسين القطاع الصحي، وتصدير المنتجات الزراعية لإقليم كوردستان إلى الأسواق الأوروبية.