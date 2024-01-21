مشاريع بأكثر من ملياري دولار.. السليمانية الأفضل في العراق استثمارياً عام 2023

شفق نيوز/ كشف محافظ السليمانية هفال أبو بكر، يوم الأحد، عن حجم المشاريع الاستثمارية التي تم تنفيذها عام 2023، مؤكدا ان السليمانية تتربع على عرش المحافظات العراقية في مجال الاستثمار ومجالات أخرى.

وقال هفال ابو بكر خلال مؤتمر صحفي حضرته وكالة شفق نيوز أن "السليمانية في مجال الاستثمار عملت بجهود نائب رئيس حكومة الإقليم وهيئة الاستثمار وإدارة المحافظة على جانبين مهمين، الأول هو التنوع في المشاريع الاستثمارية والثاني هو التنوع في الجهات المستمرة في المحافظة، والآن هناك مستثمرين من شتى أنحاء العالم وفي مختلف المجالات".

وأضاف أنه خلال عام 2023 تم منح 53 اجازة استثمارية بكلفة 2 مليار دولار و603 ملايين دولار وهي مبالغ كبيرة تصل إلى حجم استثمار دولة"، مشيراً إلى أنه "وفقا للاستندرات العالمية فإن كل مليار دولار في مجال الاستثمار يولد 50 ألف فرصة عمل في المنطقة".

وأكد أبو بكر أنه "تم تخصيص 116 مليار دينار من قبل المستثمرين هذا العام للمشاريع الخدمية بإشراف ديوان الرقابة المالية".

وبين محافظ السليمانية أن "المحافظة تميزت عن جميع المحافظات العراقية في قطاع التربية والتعليم والصحة والزراعة والتجارة والصناعة والاستثمار والسياحة والبيئية والبلديات والطاقة والرياضة والأمن والاستقرار ونوعية المشاريع"، مشيرا الى ان "السليمانية الأقل فقرا في العراق وفقا الاحصائيات الاتحادية".

وأوضح أبو بكر أنه "وفقا للإحصائيات الرسمية فإن نسبة 80 إلى 85٪ من أهالي من الطبقة الوسطى في حين تصل نسبة الفقر في بعض المحافظات العراقية الى 68٪"، مبيناً أن "السليمانية تعد أكبر وحدة إدارية في العراق، فقد تم إحياء 2500 قرية بعد سقوط النظام البائد وتم بناء نحو 3000 مدرسة في حين كان عدد المدارس في عام 1991 هو 321 مدرسة فقط".

وعن منح فرص العمل والادارة للنساء أكد محافظ السليمانية ان "من بين 28 مدير مديرية في السليمانية هناك 20 مديرا من النساء".

وحول الاكتفاء الذاتي في بعض المنتجات الزراعية والصناعية، بيّن ابو بكر، أن "السليمانية استطاعت الوصول للاكتفاء الذاتي في الكثير من مستلزمات البناء والمنتجات الزراعية والآن تصدّر للمحافظات العراقية وخارج العراق".

من جانبه بين مدير عام هيئة الاستثمار في السليمانية عزيز سعيد، خلال المؤتمر الصحفي، أنه "في عام 2022 كان عدد المشاريع الاستثمارية هي 39 مشروعاً والآن وصل العدد لـ53 مشروعاً، 57٪ منها خاص بالاسكان، وهي توفر فرص عمل بطريقة مباشرة لـ19500 مستفيد فيما توفر آلاف فرص العمل بطريقة غير مباشرة".

وأوضح مدير هيئة الاستثمار أن "مشاريع محافظة السليمانية تتميز بالنوعية الجيدة والمميزة فهنالك الكثير من المشاريع التي لا توجد في باقي محافظات العراق وكوردستان وحتى المنطقة، إضافة إلى الأسعار المنخفضة التي تؤخذ من المستفيدين من المشاريع الاستثمارية".