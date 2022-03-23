مشاركة واسعة لإقليم كوردستان في مؤتمر منظمة المدن العربية

شفق نيوز/ أعلنت هيئة الاستثمار في حكومة اقليم كوردستان، يوم الاربعاء، عن مشاركتها إلى جانب الحكومة المحلية لمحافظة اربيل في المؤتمر العام التاسع لمنظمة المدن العربية الذي يقام في الرياض بالمملكة العربية السعودية.

وقالت الهيئة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، ان كلا من مدير عام استثمار اربيل سامان عرب، ونائب محافظ اربيل مسعود كارش، يشاركان في المؤتمر الذي انطلقت أعماله يوم أمس الأول الاثنين في العاصمة السعودية الرياض.

واشارت الى ان المؤتمر يناقش تنمية المدن وكيفية تقديم من خلال قطاع الاستثمار وتوفير فرص العمل للشباب.

وكانت الحكومة المحلية لمحافظة السليمانية قد أعلنت أمس الأول الاثنين، عن مشاركة وفد رفيع المستوى من المحافظة في المؤتمر العام لمنظمة المدن العربية بنسخته التاسعة عشر في المملكة العربية السعودية.

وقالت إدارة السليمانية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن المؤتمر تناول أربعة محاور رئيسة تستهدف التحول الرقمي للمدن، والاستدامة البيئية، والشراكات في تطوير المدن، ورفع جودة الحياة فيها.

وشهد المؤتمر حضور عدد من المسؤولين عن التنمية العمرانية والتخطيط الحضري من مختلف المدن العربية، إلى جانب الأكاديميين والمختصين والمهتمين بالشأن العمراني، الذين طرحوا أوراقاً علمية تتضمن رؤى إبداعية وحلولاً ذكية تمكّن المدن من التكيف مع الظروف المتغيرة، والاستعداد الأمثل لتجاوز مختلف التحديات التي تواجهها، والمضي قدماً نحو بيئة مزدهرة، ونماء يسهم في تحقيق تطلعات الشعوب.