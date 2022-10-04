مشاركة كوردية بمهرجان ثقافة الشعوب الدولي في الهند

شفق نيوز/ دعت الهند، اليوم الثلاثاء، إلى مشاركة كوردية في مهرجان ثقافة الشعوب المقرر اقامته قريباً، وفق وزارة الثقافة في اقليم كوردستان.

وجاء في بيان للوزارة ورد لوكالة شفق نيوز، أن الوزير حمه سعيد استقبل في اربيل اليوم، السفير الهندي لدى بغداد شري براشانت بيسي والقنصل العام الهندي سبهاش كين، لافتا الى ان حمه سعيد أكد على تطوير العلاقات الثقافية بين شعوب كوردستان والهند وضرورة التعاون في المجال السينمائي.

وأضاف البيان أن السفير الهندي أعلن ان الذي اثار ملاحظته هو التقارب والمعرفة الثقافية بشكل يظهر بأن الثقافة الكوردية العريقة قريبة من الناس في الهند.

ونقل البيان عن السفير الهندي، أنه ينظر بعين الاهتمام الى العلاقات الثقافية بين الشعوب وأن هدف زيارته الى اربيل فضلا عن التعرف على الثقافة والعادات والتقاليد للشعب الكوردستاني، فإنه وجه الدعوة إلى فرقة فنية من اقليم كوردستان للمشاركة في المهرجان الدولي لثقافة الشعوب في الهند.

وبشان العلاقات الفنية بين الجانبين عبر السفير الهندي عن استعداد السينما الهندية بوليوود لخلق علاقات قريبة مع السينمائيين الكورد وفتح أبواب الإخراج أمام السينمائيين الكورد بهدف نقل التجربة السينمائية الهندية الى السينمائيين الكورد.

وأشار البيان إلى أن الجانبين تبادلا في ختام الاجتماع الهدايا الخاصة كرمز للصداقة وبناء علاقات مزدهرة بين اقليم كوردستان والهند.