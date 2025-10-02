مشاركة فاعلة لوفد إقليم كوردستان بالمنتدى الاقتصادي التركي - العربي

شفق نيوز- إسطنبول

شهدت مدينة إسطنبول التركية، يوم الخميس، انطلاق المنتدى الاقتصادي التركي-العربي السادس عشر، وذلك بمشاركة وفد من غرفة تجارة وصناعة أربيل، إضافة إلى وزيرة المالية الاتحادية طيف سامي، ومسؤولين عرب.

وحضر المنتدى، محمد شيمشك، وزير المالية في جمهورية تركيا، وطيف سامي، وزير المالية العراقي، ومراد إيفه، رئيس ومؤسس المنتدى الاقتصادي التركي-العراقي، وكيلان حاجي سعيد، رئيس غرفة تجارة وصناعة أربيل، وشيرين يحيى خليل وحاجي فيصل كردي، عضوي المجلس التنفيذي للغرفة، وعدد كبير من السفراء وممثلي الدول ورؤساء الغرف التجارية للدول العربية والمستثمرين وأصحاب الأعمال والمسؤولين الحكوميين.

افتتح المنتدى بعدة كلمات من قبل المسؤولين الحكوميين الأتراك والدول العربية المشاركة في هذا المنتدى، حيث تم التأكيد في الكلمات على تطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية والتنسيق الأكبر والاستثمار بين الدول العربية وتركيا.

خلال انعقاد هذا المنتدى، ألقى كيلان حاجي سعيد، رئيس غرفة تجارة وصناعة أربيل، كلمة، وصف فيها تنظيم هذا المنتدى بأنه فرصة مهمة لتحسين العلاقات التجارية والمصالح المشتركة.

وأضاف كيلان حاجي سعيد: "كإقليم كوردستان لدينا علاقة جيدة جداً مع جمهورية تركيا في جميع قطاعات الاقتصاد، خاصة التبادل التجاري، بحيث يبلغ حجم التبادل التجاري بين تركيا والعراق سنوياً حوالي 17 مليار دولار، وأكبر جزء من هذا التبادل يتم عبر بوابة إبراهيم الخليل الدولية في إقليم كوردستان".

وسلط رئيس الغرفة، في كلمته الضوء على قانون الاستثمار في إقليم كوردستان الذي يوفر تسهيلات كاملة للمستثمرين الأجانب، وقال أيضاً: "العديد من الشركات والمستثمرين الأجانب موجودون حالياً في الإقليم، وتركيا حصلت على نصيب الأسد في جميع القطاعات".

في ختام كلمته، تمنى رئيس الغرفة أن يزداد مستوى التبادل التجاري والاستثمار بين تركيا وإقليم كردستان، ودعا الحاضرين أيضاً إلى تشجيع شركاتهم ومستثمريهم للتوجه نحو إقليم كوردستان.

في هذا المنتدى أيضاً، بمشاركة المسؤولين الحكوميين والقطاع الخاص، تم تنظيم أربع جلسات نقاشية، خُصصت لطرح المشاكل وتطوير التنسيق الاقتصادي بين تركيا والدول العربية.

يذكر أن إحدى الجلسات خُصصت لتسليط الضوء على تطوير الاقتصاد العراقي من حيث الطاقة والبنية التحتية الاقتصادية والسوق المالية، بمشاركة رئيس الغرفة، حيث تمت مناقشة عدة مواضيع تتعلق بهذا المحور.