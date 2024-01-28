مشاجرة بـ"سلاح أبيض" تنهي حياة شخص وتصيب آخر في إقليم كوردستان

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني، يوم الأحد، بمقتل شخص وإصابة آخر نتيجة مشاجرة بين عدد من الأفراد باستخدام أسلحة بيضاء في مجمع مسيركي التابع لقضاء سميل غربي محافظة دهوك ضمن إقليم كوردستان.

وأخبر المصدر، وكالة شفق نيوز، أن "الضحية وهو من أهالي سنجار، فارق الحياة بعد تعرضه لطعنات عدة بواسطة سكين، وتم نقل جثته إلى دائرة الطب العدلي في دهوك لاتخاذ الإجراءات اللازمة".

وأضاف المصدر، أن "المصاب نقل إلى المستشفى، وأن التحقيقات جارية الآن لمعرفة ملابسات الحادث".