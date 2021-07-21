مشاجرة بالسلاح الابيض توقع اصابات في رانية

شفق نيوز/ أعلنت مديرية شرطة ادارة رابرين باقليم كوردستان، اليوم الاربعاء، عن اصابة خمسة اشخاص في مشاجرة استخدم فيها السكاكين والمسدسات قرب مدرسة روند وسط مدينة رانية.

وقالت المديرية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن قواتها تلقت ابلاغاً من شرطة نجدة رانية ومركز شرطة كيورش بشأن حادثة مشاجرة في مدينة رانية قرب مدرسة روند، وعلى اثرها اصيب خمسة اشخاص بجروح، موضحاً أن الطرف الاول في الشجار كان مكوناً من اربعة اشخاص، واصيب شخص واحد منهم فقط اسمه (ز ح س) من مواليد عام 2000 وهو شاب كاسب من اهالي رانية وتم نقله مستشفى رانية حيث تلقى العلاج اللازم.

وأضاف البيان انه بحسب قول المصاب فاأن اربعة اشخاص هاجموه بالسكاكين واصابوه بجراح، مبيناً انه الان تحت العناية الطبية.

واشار البيان الى ان الطرف الثاني من المشاجرة وهم ايضاً اربعة اشخاص اصيبوا جميعا بجروح وهم كل من (ئ ع ط) من مواليد 2002 وهو شاب كاسب و(ش ع أ) من مواليد 2003 ومهنته كاسب و(د خ و) من مواليد 2002 وهوكاسب ايضا و(م أ خ) من مواليد 2004 وهو كاسب ايضا، لافتا الى انه بعد تلقيهم العلاج اللازم في المستشفى واكدوا انهم جرحوا بعد مهاجمتهم من الطرف الاول بالسكاكين والمسدسات.

واستدرك البيان ان الاشخاص الثلاثة من الطرف الاول وقبل وصول قوات الامن لمكان الحادث هربوا من المكان، لافتا الى ان القوات الامنية تسعى لالقاء القبض عليهم.

وتابع البيان ان جميع المصابين تحت العناية الطبية في مستشفى رانية العام، مبينا انه بعد وصولهم الى المستشفى تبين انهم مصابون في عدة اماكن من الجسد وان اثار السكاكين والاطلاقات النارية عليهم.

واوضح البيان انه وفقا للتحقيق الاولي تبين ان سبب المشاجرة كان بسبب مشادة كلامية بين طرفي المشاجرة، مضيفا ان ملفا للتحقيق في الحادثة تم فتحه وان قاضي التحقيق امر باعتقال المتهمين المذكورين آنفا وفقا للمادة 413 من قانون العقوبات العراقي وان التحقيق مستمر.