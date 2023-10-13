مسؤول يكشف تفاصيل زيارة مرتقبة لماكرون إلى بغداد وكوردستان

شفق نيوز/ كشف علي دولمري ممثل حكومة إقليم كوردستان في فرنسا، يوم الجمعة، تفاصيل زيارة مرتقبة للرئيس الفرنسي إلى العاصمة العراقية بغداد وإقليم كوردستان.

وقال دولمري لوكالة شفق نيوز، إنه "من المتوقع زيارة الرئيس الفرنسي لبغداد وإقليم كوردستان دون بيان الوقت، وتأتي الزيارة للعلاقات الجيدة التي تتمتع بها حكومة الإقليم والأطراف السياسية بفرنسا وكذلك لأهمية أمن الإقليم والعراق على أمن واستقرار أوروبا.

وكان مصدر حكومي مطلع، كشف في وقت سابق لوكالة شفق نيوز، عن زيارة مرتقبة للرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون من أجل المشاركة في مؤتمر بغداد بنسخته الثالثة.

وأوضح المصدر، "حتى اللحظة لا يوجد موعد محدد من أجل عقد في مؤتمر بغداد بنخسته الثالثة، وهذا المؤتمر مهدد بعدم الانعقاد بسبب الموقف الخليجي من العراق بعد قرار المحكمة الاتحادية العليا بشأن اتفاقية خور عبد الله".

وقضت المحكمة الاتحادية العليا (أعلى سلطة قضائية في العراق)، في الرابع من أيلول الماضي، بعدم دستورية قانون تصديق اتفاقية الملاحة البحرية في خور عبدالله مع الكويت.