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مسؤول إيراني سابق: جلال طالباني "شني" وكان يتابع برامج تلفزيون إيلام

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-01-09T13:29:41+0000
مسؤول إيراني سابق: جلال طالباني "شني" وكان يتابع برامج تلفزيون إيلام

شفق نيوز/ أشاد عزت الله ضرغامي الرئيس السابق للإذاعة والتلفزيون الايراني، برئيس الجمهورية السابق للعراق الراحل "مام جلال" الطالباني.

واشار ضرغامي في منشور سابق له على تطبيق إنستغرام إلى لقاء جمعه مع الراحل "مام جلال"، قائلا انه (أي طالباني) تحدث مازحا خلال اللقاء بأنه "شني" ويعني به تركيب مؤلف من كلمتي (الشيعة والسنة)، وان الهدف من هذه العبارة التأكيد على ضرورة التقارب بين المذهبيين الإسلاميين.

وحول القنوات الكوردية الإيرانية التي كان يرغب الراحل بمتابعتها نقل ضرغامي عن لسان الرئيس العراقي السابق قوله انه "يتابع برامج تلفزيون محافظة إيلام (الكوردية الفيلية)، وانه يرى أن لهجة القناة ملائمة للمتلقي في اقليم كوردستان (السليمانية).

واثنى ضرغامي على حُسن خلق "مام جلال" قائلا انه "لم يتغير حتى بعد ان اصبح رئيسا للعراق لا بل إزداد تواضعا، وهذا درس مهم ينبغي للمسؤولين الايرانيين التعلم منه".

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