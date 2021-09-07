مسؤول أوربي رفيع يزور إقليم كوردستان بعد جولة في بغداد

شفق نيوز/ يزور ممثل الاتحاد الأوروبيّ للشؤون الخارجيَّة والسياسة الأمنيّة جوزيب بوريل اليوم الثلاثاء إقليم كوردستان قادما من العاصمة العراقية بغداد.

ومن المقرر أن يلتقي بوريل عددا من كبار المسؤولين في الإقليم خلال الزيارة التي سيجريها لأربيل.

وكان بوريل قد وصل أمس الأثنين إلى بغداد والتقى وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين.

وعقد الجانبان مؤتمر صحفيا أكدا فيه على جملة أمور أهمّية تفعيل اتفاقيّة التعاون والشراكة بين العراق والاتحاد الأوروبيّ واللجان الفرعيّة المُنبثِقة عنها، واهميّة تطوير العلاقات مع الاتحاد الأوروبيّ في مختلف المجالات.