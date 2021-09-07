سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

مسؤول أوربي رفيع يزور إقليم كوردستان بعد جولة في بغداد

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-09-07T07:09:25+0000
مسؤول أوربي رفيع يزور إقليم كوردستان بعد جولة في بغداد

شفق نيوز/ يزور ممثل الاتحاد الأوروبيّ للشؤون الخارجيَّة والسياسة الأمنيّة جوزيب بوريل اليوم الثلاثاء إقليم كوردستان قادما من العاصمة العراقية بغداد.

ومن المقرر أن يلتقي بوريل عددا من كبار المسؤولين في الإقليم خلال الزيارة التي سيجريها لأربيل.

وكان بوريل قد وصل أمس الأثنين إلى بغداد والتقى وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين.

وعقد الجانبان مؤتمر صحفيا أكدا فيه على جملة أمور أهمّية تفعيل اتفاقيّة التعاون والشراكة بين العراق والاتحاد الأوروبيّ واللجان الفرعيّة المُنبثِقة عنها، واهميّة تطوير العلاقات مع الاتحاد الأوروبيّ في مختلف المجالات.

related

كربلاء توجه دعوة رسمية الى رئيس اقليم كوردستان لزيارتها

Date: 2020-10-15 13:36:08
كربلاء توجه دعوة رسمية الى رئيس اقليم كوردستان لزيارتها

وفد من حكومة اقليم كوردستان يزور بغداد

Date: 2021-03-02 07:20:48
وفد من حكومة اقليم كوردستان يزور بغداد

حكومة اقليم كوردستان تخفف قيود زيارة السجون وتسمح بـ"الخلوة الشرعية"

Date: 2020-12-17 08:55:53
حكومة اقليم كوردستان تخفف قيود زيارة السجون وتسمح بـ"الخلوة الشرعية"

مديرية ماء كوردستان تعلن توقف عشرات الآبار وتحذر من "استغلال سياسي" للأزمة

Date: 2021-07-05 08:52:32
مديرية ماء كوردستان تعلن توقف عشرات الآبار وتحذر من "استغلال سياسي" للأزمة

إقليم كوردستان يسجل إنخفاضاً جديداً بإصابات كورونا

Date: 2020-11-27 11:43:15
إقليم كوردستان يسجل إنخفاضاً جديداً بإصابات كورونا

الاسايش تقبض على ثلاثة ايرانيين بحوزتهم أكثر من 8 كغم من المخدرات

Date: 2019-09-26 11:22:10
الاسايش تقبض على ثلاثة ايرانيين بحوزتهم أكثر من 8 كغم من المخدرات

الطائرات التركية تعاود قصف قنديل بكوردستان وذعر بين سكان المناطق القريبة

Date: 2020-03-10 13:54:27
الطائرات التركية تعاود قصف قنديل بكوردستان وذعر بين سكان المناطق القريبة

صحة إقليم كوردستان: لا يوجد قرار بفرض حظر للتجوال في الوقت الراهن

Date: 2021-02-20 05:11:35
صحة إقليم كوردستان: لا يوجد قرار بفرض حظر للتجوال في الوقت الراهن