مسؤول أمني رفيع: اغتيال العقيد هاوكار الجاف جرس إنذار خطير في إقليم كوردستان

شفق نيوز/ اعتبر ( أژي أمين) معاون رئيس مجلس أمن إقليم كوردستان، يوم الأربعاء، إغتيال الضابط في جهاز مكافحة الارهاب التابع للاتحاد الوطني الكوردستاني العقيد (هاوكار الجاف) بمثابة جرس انذار خطير في الإقليم.

وقال أمين في كلمة له خلال مراسم أربعينية العقيد الجاف أُقيمت اليوم في أربيل، إن عملية إغتيال الأخير جرت بأيدي الخونة في قلب مدينة أربيل عاصمة إقليم كوردستان وبشكل مُريع، واصفا العملية بـ"الكارثة".

وأضاف أن عملية الاغتيال بمثابة جرس انذار خطير وتضع مسؤولية كبيرة على عاتقنا جميعا خاصة بما يتعلق بسيادة القانون والجريمة المنظمة، وتنظيم أجهزة الاستخبارات، والقوات العسكرية ووجودهم بأيادٍ نظيفة وأمينة.

كما لفت أمين إلى أن عددا من الضباط الكبار في مجلس الأمن وكوادر مقتدرة من عناصر الاستخبارات، والأمن الآسايش وناشطين سياسيين ومواطنين اعتياديين وبعيدا عن أي قانون ومبرر معتقلون ويُعاقبون من قبل تلك الجماعة المتمردة على القانون و الحكومة.

وتابع بالقول "سنبذل قصارى جهدنا لقطع يد المؤامرة والحفاظ على سيادة القانون في اقليم كوردستان"، مؤكدا "إننا لن نسكت على هذه الجماعة".

وقُتل الجاف في مطلع شهر تشرين الأول/أكتوبر الماضي عندما انفجرت عبوة ناسفة مثبتة أسفل عجلته في حي "سربستي" في مدينة أربيل.

وبعدها بأيام نشر مجلس أمن كوردستان، اعترافات لعدد من الأشخاص قال إنهم نفذوا عملية اغتيال العقيد هاوكار الجاف.

وذكر المجلس في مقطع فيديو، اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، أنه ‏بعد التحقيقات تمكنت قوات الأمن من إلقاء القبض على ستة أشخاص متهمين في عملية الاغتيال، وتبين أن عملية الاغتيال تمت بأمر مباشر من مدير جهاز مكافحة الإرهاب في السليمانية وهاب حلبجيي ومسؤول استخبارات جهاز مكافحة الإرهاب في سليمانية كارزان محمد رشيد.

وأضاف أن ‏خلية تتكون من 10 أشخاص في جهاز مكافحة الإرهاب في السليمانية يرأسهم ياسر فيصل حسين وخمسة أشخاص آخرين تم اعتقالهم وهم سرمد نجم الدين وأحمد فيصل حسين وعلي هاشم أحمد ورنجدر اسماعيل نجم وعلي حسين شكور.

وأضافت نتائج التحقيق أن ‏المتهمين قاموا باستخدام أربع سيارات، وقاموا بمراقبة العقيد هاوكار الجاف من تاريخ 3/10 الى تاريخ 6/10 بشكل مستمر في حي سربستي بأربيل. ‏وقاموا في تاريخ 7/10 بلصق عبوات ناسفة تحت سيارة العقيد في الساعة 2:51 صباحا، ‏وفي الساعة 1:5 ظهرا قاموا بتفجير السيارة عن طريق التحكم عن بعد عندما كان العقيد عائدا إلى بيته مع عائلته، ‏وبعد تنفيذ العملية الارهابية قام أربعة من المنفذين بالخروج من مدينة أربيل والعودة إلى مدينة السليمانية.

وتابع، أنه "‏بأمر من المحكمة طلبنا من السلطات الأمنية في محافظة السليمانية تسليم المتهمين الأربعة إلى القوات الأمنية في أربيل".

وبعدها أصدر جهاز مكافحة الارهاب في السليمانية التابع للاتحاد الوطني الكوردستاني، رداً على بيان مجلس أمن كوردستان الذي اتهم فيه قائد الجهاز بالتوجيه لاغتيال العقيد هاوكار الجاف في أربيل.

وذكر الجهاز في بيان، "نرفض بشدة التضليل والادعاءات التي نشرها مجلس الأمن (پاراستن) التابع للحزب الديمقراطي الكوردستاني متهما عناصر داخل الجهاز بالضلوع في جريمة اغتيال العقيد هاوكار الجاف".

وأضاف أن "‏جهاز مكافحة الإرهاب، قوة منظمة رسمية وحكومية وكان له دور تاريخي في محاربة الإرهاب في عموم العراق وخاصة إقليم كوردستان، ‏وكان محل فخر ليس فقط في الإقليم بل عند قوات التحالف الدولي".

وبين "‏نحن في جهاز مكافحة الإرهاب ندرك بأن التدخل في السياسة الفاشلة واتهام الجهات الوطنية محاولة لفبركة السيناريوهات، ‏لو كان الاتحاد الوطني سحب مرشحه لرئاسة الجمهورية هل كان سيحدث هذا؟.

واتهم الجهاز، "فريقاً يعمل تحت مظلة مجلس أمن إقليم كوردستان بعملية الإغتيال، ودعا الحزب الديمقراطي الكوردستاني أن يعي خطورتها".