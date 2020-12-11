مسؤول ملف إنقاذ المختطفين الإيزيديين في كوردستان يفوز بجائزة دولية

شفق نيوز/ أعلن مكتب إنقاذ المختطفين الإيزيديين في إقليم كوردستان، يوم الجمعة، عن فوز مديره حسين القائيدي بجائزة دولية مخصصة للثقافة والحوار.

وقال المكتب في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، ان مؤسسة فيلا ديسيوس البولندية المعنية بالثقافة والحوار، منحت جائزة سيرجيو فييرا دي ميلو الدولية، لحسين القائيدي، من بين عشرة منافسين من مختلف دول العالم، وذلك في مراسم رسمية اقيمت على منصة "الزوم" يوم أمس الخميس، وهو اليوم الذي يحتفي فيه العالم سنوياً بالإعلان العالمي لحقوق الانسان.

واضاف "في الوقت الذي نفتخر بهذا التكريم المتميز الذي جاء بمثابة تقدير للجهود الإنسانية الحثيثة والخدمات التي تترجم من قبل القائيدي على ارض الواقع وساهمت بدور كبير في الارتقاء بعمليات انقاذ المختطفين والمختطفات وخدمة الناجيات والناجين من براثن داعش الإرهابي عبر عمله وسلوكه ومواقفه التي تستحق الإشادة، فضلا عن الدعم المتواصل واللامحدود لهم لتخفيف حجم المعاناة والأذى الذي عانوا منه".

فيما قال القائيدي في كلمته بعد حصوله على الجائزة، انه يشكر القائمين على الجائزة، وكذلك يشكر المكتب الخاص لرئيس اقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني على الدعم اللامحدود لهم، كما ثمن دور كادر مكتب إنقاذ المختطفين الذي سانده في عمله وتعهد بالاستمرار على هذا النهج لتقديم الافضل.