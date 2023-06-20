مسؤول: مسرور بارزاني بحث ملف وقف صادرات النفط

قال مسؤول كوردي إن مسرور بارزاني رئيس وزراء حكومة اقليم كوردستان ناقش في تركيا، توقف صادرات النفط.

وقالت الرئاسة التركية على تويتر، إن أردوغان التقى مع بارزاني في القصر الرئاسي بأنقرة، ونشرت صورة للزعيمين وهما يتصافحان.

وقال مسؤول كوردي كبير مقرب من مكتب رئيس وزراء حكومة كوردستان العراق: "يجب مناقشة قضايا مختلفة منها الأمن في المنطقة. لكن ستكون لصادرات النفط أولوية قصوى".

وأوقفت تركيا صادرات تبلغ 450 ألف برميل يومياً من شمال العراق عبر خط الأنابيب العراقي التركي في 25 مارس الماضي، بعدما أصدرت هيئة التحكيم في غرفة التجارة الدولية حكمها في قضية تحكيم.

رويترز