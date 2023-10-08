مسؤول: أمريكا وبريطانيا وفرنسا كثّفت من مساعيها لاستئناف صادرات نفط إقليم كوردستان

شفق نيوز/ قال مسؤول دائرة العلاقات الخارجية في إقليم كوردستان سفين دزيي، يوم الأحد، إن كلاً من أمريكا وبريطانيا وفرنسا كثّفت من مساعيها الرامية لحل مشكلة استئناف صادرات النفط من إقليم كوردستان عبر خط الأنابيب الناقل إلى ميناء جيهان التركي بعد ستة أشهر على توقفها.

جاء ذلك في كلمة القاها خلال ندوة "أسبوع الدبلوماسية الكوردية" في جامعة صلاح الدين بمدينة أربيل عاصمة الإقليم.

وأضاف في كلمته، أنه "على الرغم من أن نفط إقليم كوردستان لم يتم تصديره منذ عدة أشهر، إلا أن الإقليم ضمن مكانه على خريطة الطاقة العالمية".

وتابع دزيي القول، إنه على مستوى الدولي تُبذل جهود لإعادة تصدير نفط إقليم كوردستان، مردفا أن "الولايات المتحدة وفرنسا والمملكة المتحدة تحاول حل المشكلة بين بغداد وأنقرة من أجل استئناف صادرات نفط إقليم كوردستان".

وأشار إلى أنه منذ 25 آذار/مارس الماضي، ونتيجة تعليق صادرات نفط كوردستان، بسبب قرار المحكمة الجنائية الدولية في باريس، فقد "لحق ما يقرب 5 مليارات و500 مليون دولار ضرر مالي بالعراق".