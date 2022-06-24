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مسؤول محلي يسرد لشفق نيوز تفاصيل الهجوم الجديد على حقل "كورمور" بالسليمانية

Category: كوردســتانيات

Date: 2022-06-24T12:03:27+0000
مسؤول محلي يسرد لشفق نيوز تفاصيل الهجوم الجديد على حقل "كورمور" بالسليمانية

شفق نيوز/ كشف مدير ناحية قادر كرم في قضاء جمجمال اليوم الجمعة، تفاصيل استهداف شركة "دانة غاز" الإماراتية في الهجوم الذي استهدف حقل "كومور" الغازي في محافظة السليمانية.

وقال مدير ناحية قادر كرم صديق باوه في حديث خاص لوكالة شفق نيوز، إن الحادث وقع ظهر اليوم في تمام الساعة (2:10) ظهرا.

وعن تفاصيل الحادث، اكد صديق ان القصف كان عن طريق صاروخ كاتيوشا واحد وقع في أطراف الشركة ولم يخلف أية خسائر مادية أو بشرية.

كما أشار إلى أن الصاروخ انطلق من قرية "كومور" التي تبعد بحدود سبعة كيلو مترات من ناحية قادر كرم وهي تقع ضمن منطقة الفراغ الأمني الحاصل بين بغداد واربيل لكنها تقع ضمن حدود السلطات الاتحادية.

وتابع صديق بالقول إن، الحادث هو الثاني من نوعه في أقل من 72 ساعة وبنفس الطريقة ومن نفس المكان تم استهداف الشركة هذا اليوم.

وكانت شركة دانة غاز قد أعلنت، أمس الخميس، أن الهجوم الصاروخي الأول الذي استهدف حقل كورمور يوم الأربعاء، لم يتسبب بتعطيل الإنتاج.

وتقوم شركة "دانة غاز" وفق اتفاق مبرم عام 2007، مع سلطات إقليم كوردستان، بإنتاج وتسويق وبيع البترول والغاز الطبيعي من حقلي كورمور وجمجمال في الإقليم.

كما تمتلك "دانة غاز" أصولاً في مجالات التنقيب عن الغاز وإنتاجه في الإمارات ومصر وإقليم كوردستان بمعدل إنتاج 66,200 برميل نفط مكافئ يومياً واحتياطيات غاز مؤكدة ومحتملة تتجاوز مليار برميل نفط مكافئ في عام 2019.

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