مسؤول محلي في بنجوين يكشف تفاصيل القصف الجوي: استهدف عجلة تابعة للعماليين

شفق نيوز/ كشف رئيس مجلس قرية كأني ميران اليوم السبت تفاصيل استهداف عجلة تابعة لحزب العمال الكردستاني، مؤكدا احتراق العجلة بالكامل.

وقال عثمان رؤوف رئيس مجلس قرية كأني ميران في تصريح خاص لوكالة شفق نيوز؛ إنه في تمام الساعة (6:27) ، قامت طائرة باستهداف عجلة نوع مكزميني تابعة لاعضاء في حزب العمال الكوردستاني حينما كانت قد جاءت من قرية وياوه باتجاه قرية كأني ميران ففي قرية وياوه تم استهدافها بصاروخ لكن العجلة استطاعت الفرار وبعد وصولها إلى قريتنا وتحديدا مقابل منزلي تم استهدافها بصاروخين آخرين أدى إلى احتراق العجلة بمن فيها بالكامل.

وأضاف رؤوف؛ "قمنا باخبار الأجهزة الأمنية بتفاصيل الحادث ولم نستطع الوصول لموقع الحادث بسبب بقاء الطائرة تحوم فوق مكان الحادث.

وأفاد مصدر أمني في وقت سابق من اليوم السبت، عن استهداف ثلاثة قرى تابعة لقضاء بينجوين مساء اليوم.

وقال المصدر الذي فضل عدم الكشف عن نفسه لوكالة شفق نيوز؛ أن القرى الثلاث "كاني ميران و سالياوه و ورياوه" تعرضت إلى قصف بطائرة مسيرة مساء اليوم وأدى إلى إصابة عدد من المواطنين.

واضاف ان سيارة تم استهدافها كذلك بالعملية ومن المتوقع سقوط جرحى وضحايا في داخلها، مشيرا إلى أن السيارة المستهدفة يتوقع انها تعود لعناصر من حزب العمال الكوردستاني.