مسؤول محلي بدهوك: حزب العمال استهدف البيشمركة اثناء الواجب

شفق نيوز/ أعلن مسؤول محلي يوم الاربعاء ان مقاتلي حزب العمال الكوردستاني استهدفوا عناصر قوات البيشمركة اثناء اداء واجبها في ناحية جمانكي جنوب قضاء العمادية شمالي محافظة دهوك.

وقال مدير الناحية ألند أمير في تصريح للصحفيين اليوم، انه قرب مفرق طريق في حدود الناحية تعرضت قوات البيشمركة الى هجوم اثناء قيامها بالواجب بتفقد النقاط التابعة لها لتدور اشتباكات شديدة بينها وبين مقاتلي PKK .

واشار الى ان سكان من ناحية "جمانكي" اضطروا لإخلاء قراهم بسبب مسلحي حزب العمال، مشيرا الى اخلاء قرابة 40 قرية لغاية الآن، وعجز اهالها عن مزاولة اعمالهم اليومية.

واردف أمير ان مسحلي العمال الكوردستاني يتواجدون بكثافة في الناحية وهي تتعرض الى القصف التركي لقرابة مرتين اسبوعيا جراء ذلك.

وسقط ضحية على الأقل فيما أصيب اثنان آخران من قوات البيشمركة بهجوم صاروخي شنه عناصر الحزب العمال الكوردستاني شمالي محافظة دهوك.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، بأن مقاتلي الـPKK استهدفوا عجلة لقوات البيشمركة صباح اليوم بقذيفة صاروخ محمول نوع "RBG7" في ناحية "جمانكي" جنوب قضاء العمادية، مشيرا الى سقوط ثلاثة جرحى من عناصر البيشمركة.

واضاف ان عنصرا من بين الجرحى توفي لاحقاً متأثراً بإصابته، مبينا ان المصابين الاخرين تم نقلهما الى مستشفى طوارئ دهوك.

وناحية "جماكي" من المناطق التي يتواجد بها حزب العمال الكوردستاني المناوئ للنظام بأنقرة، وتشهد بين مدة واخرى مناوشات وتبادلا للقصف بين مقاتلي PKK والجيش التركي.

وكان الزعيم الكوردي رئيس الحزب الديمقراطي الكوردستاني مسعود بارزاني قد حذّر يوم الاثنين بعد تفجير انبوب الاقليم الناقل للنفط الخام من تدهور الأوضاع جراء النزاع الدائر بين تركيا ومقاتلي حزب العمال الكوردستاني في المنطقة الحدودية بإقليم كوردستان، داعياً العمال الكوردستاني إلى إنهاء احتلاله لتلك المناطق لتجنب المزيد من الصراع وكي تعود الأمور إلى نصابها.

ويتخذ العمال الكوردستاني من المناطق الجبلية الوعرة على حدود تركيا معقلا لها وتشن من هناك هجمات داخل الأراضي التركية.

وترد أنقرة بشن هجمات جوية ومدفعية وبرية على تلك المناطق، ما يوقع خسائر بين صفوف المدنيين الذين فر الكثير منهم وتركوا عشرات القرى هناك خاوية.