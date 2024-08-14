مسؤول محلي: اشتباكات "العماليين" والجيش التركي هجّرت سكان 200 قرية في العمادية

شفق نيوز/ كشفت الإدارة المحلية لقضاء العمادية شمالي دهوك، يوم الأربعاء، أن أكثر من 200 قرية اضطر سكانها إلى هجرها بسبب الصراع المستمر بين حزب العمال الكوردستاني والجيش التركي، مؤكدة أن هذا الواقع حال دون تقديم الخدمات الأساسية للسكان من قبل حكومة إقليم كوردستان.

وقال قائممقام العمادية وارشين سلمان، لوكالة شفق نيوز، إن "201 قرية من أصل 356 قرية في القضاء هجرها سكانها ولا يستطيعون العودة إليها بسبب الاشتباكات المسلحة بين الجيش التركي وحزب العمال الكوردستاني".

وأضاف "هذه الاشتباكات حالت دون قيام حكومة إقليم كوردستان بتقديم الخدمات الأساسية لأهالي هذه القرى بسبب هذا الصراع المفروض على الإقليم".

وأكد أن "الاشتباكات ألحقت أضراراً غير مبررة بالقرى وأثرت بشكل كبير على قطاعي الزراعة والسياحة، لذلك ندعو إلى ضرورة نقل الصراع خارج إراضي كوردستان لحماية المدنيين والبنية التحتية".

وختم القائممقام حديثه بالإشارة إلى أن "المشاريع التنموية مستمرة رغم التهديدات اليومية مع الإقرار بأن التعقيدات الأمنية تعيق تنفيذ الخطط التي رسمتها الحكومة لإحياء هذه المناطق".