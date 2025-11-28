مسؤول كوردي يعلق على استهداف كورمور: انتهاك صارخ لمبادئ حقوق الإنسان الدولية

شفق نيوز- أربيل

عد منسق التوصيات الدولية في حكومة إقليم كوردستان، ديندار زيباري، يوم الجمعة، استهداف البنى التحتية للمدن والطاقة انتهاكاً صارخاً للمبادئ الدولية.

وقال زيباري، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "مجموعة خارجة عن القانون هاجمت حقل كورمور للغاز، ونحن ندين بشدة هذا الهجوم الإرهابي الذي أدى إلى تعطل المحطة وانقطاع التيار الكهربائي في جميع أنحاء إقليم كوردستان، مسبباً أضراراً بالبنية التحتية للطاقة ومؤثراً بشكل مباشر على حياة المواطنين ورفاههم".

وأضاف أن "استهداف البنى التحتية المدنية وقطاع الطاقة يُعد انتهاكاً صارخاً لمبادئ حقوق الإنسان الدولية، ويتعارض تماما مع التوصيات الدولية التي تشدد على حماية الحقوق وإنفاذها، ولا سيما المعاهدات الدولية المتعلقة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، ووفقاً لهذه المعاهدات وتوصيات الدورة الثامنة والأربعين للاستعراض الدوري الشامل، فإن حرمان المواطنين من الخدمات الأساسية كالكهرباء يُعد انتهاكا للحق في الحياة والرفاهية العامة".

ودعا زيباري، المجتمع الدولي والأمم المتحدة وجميع الأطراف ذات الصلة إلى "القيام بدور فعال وبذل جهود جادة لمنع تكرار مثل هذه الهجمات التي تهدد استقرار الإقليم".

كما طالب بالكشف عن مرتكبي هذا العمل الإرهابي ومدبريه وتقديمهم للعدالة في أسرع وقت ممكن.

هذا ووصل وفد أمني رفيع، صباح اليوم الجمعة، إلى إقليم كوردستان للتحقيق في استهداف حقل كورمور الغازي.

وبحسب المعلومات التي حصلت عليها شفق نيوز، يترأس الوفد وزير الداخلية العراقي عبد الأمير الشمري، يرافقه رئيس جهاز المخابرات العراقي حميد الشطري، ووزير داخلية إقليم كوردستان ريبر أحمد.

ومن المقرر أن يعقد الوفد اجتماعاً موسعاً مع المسؤولين والقادة الأمنيين في السليمانية لبحث إجراءات المتابعة والتنسيق الأمني ووضع خطط عمل مشتركة.

و تعرض حقل غاز كورمور في قضاء جمجمال، مساء أول أمس الأربعاء، لهجوم "بطائرات مسيرة" أدى إلى اندلاع حريق في أحد الحقول، دون تسجيل أي إصابات بشرية، فيما تكبد الحقل أضرارًا مادية، وفقا لمصادر امنية.

وأسفر الحادث عن توقف إمدادات الغاز لمحطات توليد الكهرباء، بحسب وزارتي الموارد الطبيعية والكهرباء في إقليم كوردستان.

ويأتي الهجوم بعد أيام من اقتراب طائرات مسيرة مجهولة من المنطقة، ما أثار حالة إنذار داخل الحقل، فيما تتواجد الفرق الفنية والتحقيقية حالياً لمتابعة الوضع وإعادته إلى طبيعته.