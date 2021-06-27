سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

مسؤول كوردي يتحدث عن "عداء ممنهج" في مناطق المادة 140

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-06-27T17:00:03+0000
مسؤول كوردي يتحدث عن "عداء ممنهج" في مناطق المادة 140

شفق نيوز / أبدى مسؤول كوردي، يوم الأحد، استغرابه من شدة العداء السياسي والقومي للكورد من قبل جهات لم يسمها، متمثلة بمنع الكورد من مزاولة حق النشاط السياسي والحزبي في المناطق المتنازع عليها مع بغداد.

وتنص المادة 140 على إزالة سياسات ديموغرافية أجراها نظام صدام حسين في المناطق المتنازع عليها لصالح العرب على حساب الكورد، ومن ثم إحصاء عدد السكان قبل الخطوة الأخيرة التي تتمثل في إجراء استفتاء يحدد السكان بموجبه، فيما إذا كانوا يرغبون بالانضمام لاقليم كوردستان أو البقاء تحت إدارة بغداد.

وكان من المقرر الانتهاء من مراحل تنفيذ المادة حتى نهاية 2007 لكن المشكلات الأمنية والسياسية حالت دون ذلك.‎

وقضت المحكمة الاتحادية العليا في عام 2019 ببقاء سريان المادة (140) من دستور جمهورية العراق، مؤكدة أن ذلك يستمر لحين تنفيذ مستلزماتها وتحقيق الهدف من تشريعها.

ورغم استحصال الموافقات الرسمية من الحكومة الاتحادية ومحافظ ديالى، لـ"عودة المقار الحزبية للكورد"، وفق مسؤول إعلام مركز تنظيمات خانقين شمال شرق ديالى، للاتحاد الوطني الكوردستاني، إبراهيم حسن، إلا أن "جهات تمنع عودتها إلى نواحي السعدية وجلولاء وقره تبه ومندلي وجبارة".

وأشار حسن خلال حديثه لوكالة شفق نيوز، إلى أن "الطبيعة السكانية للمناطق آنفة الذكر، كوردية ومن حق السكان التواصل مع ممثليهم  والاستعداد للاستحقاق الانتخابي الذي بات على الأبواب".

وتابع "هناك تناقض واضح حيال رفض التواجد السياسي الكوردي في المناطق المتنازع عليها على الرغم من التعاون الأمني الكبير بين البيشمركة والقوات الأمنية والحشد الشعبي في محيط خانقين وحدود ديالى- كوردستان".

واعتبر حسن، إصرار تلك الجهات على رفض التواجد الحزبي الكوردي في ديالى "انتهاكا للحريات السياسية والحقوق التي كفلها الدستور العراقي"، متساءلا في الوقت نفسه "ما الفرق  بين وجود مقار للأحزاب الكوردية في بغداد وغيابها في ديالى؟ " .

ونوه إلى أن "مصلحة البلد تتطلب تعاونا وتنسيقا وتقاربا سياسيا بغض النظر عن النظرة القومية المقيتة والأهداف الانتخابية البعيدة عن تطلعات سكان المناطق المتنازع عليها في ديالى".

واضطرت الأحزاب الكوردية إلى ترك مقارها في ديالى وكركوك وصلاح الدين، عام 2017، إبان أحداث الاستفتاء الكوردي واجتياح القوات الاتحادية للمناطق المتنازع عليها ومدينة كركوك على حساب الاستحقاق الأمني للبيشمركة والأجهزة الأمنية الكوردية.

related

في ديالى.. مطالبة بتنفيذ المادة 140 لإنهاء الأزمات

Date: 2020-07-25 18:01:56
في ديالى.. مطالبة بتنفيذ المادة 140 لإنهاء الأزمات

التغيير تطالب باجتماع قمة كوردستانية عاجلة بشأن المتنازع عليها

Date: 2019-05-27 21:41:38
التغيير تطالب باجتماع قمة كوردستانية عاجلة بشأن المتنازع عليها

خانقين توزع أكثر من 6 آلاف بطاقة تموينية للمشمولين بالمادة 140

Date: 2021-02-04 14:58:58
خانقين توزع أكثر من 6 آلاف بطاقة تموينية للمشمولين بالمادة 140

ألمانيا تتطرق لـ"تطبيع" كوردستان الأوضاع في مناطق "140" وتجدد دعمها للبيشمركة

Date: 2021-05-26 13:37:18
ألمانيا تتطرق لـ"تطبيع" كوردستان الأوضاع في مناطق "140" وتجدد دعمها للبيشمركة

خانقين: المشمولون بالمادة 140 لم يتسلموا اراضي سكنية حتى الآن

Date: 2021-05-06 12:50:49
خانقين: المشمولون بالمادة 140 لم يتسلموا اراضي سكنية حتى الآن

البيشمركة والتحالف الدولي يتحدثان عن تنامي تحركات داعش في المتنازع عليها

Date: 2019-05-27 21:04:03
البيشمركة والتحالف الدولي يتحدثان عن تنامي تحركات داعش في المتنازع عليها

فلاحو كورد كركوك يطالبون بإعادة اراضٍ استولى عليها عرب وتطبيق المادة 140

Date: 2020-12-28 11:29:31
فلاحو كورد كركوك يطالبون بإعادة اراضٍ استولى عليها عرب وتطبيق المادة 140

الديمقراطي يتحدث عن محاولة لطرد سكان قرى كوردية في خانقين واسكانها بعرب

Date: 2019-12-10 08:15:37
الديمقراطي يتحدث عن محاولة لطرد سكان قرى كوردية في خانقين واسكانها بعرب