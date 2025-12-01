مسؤول كوردي يبحث مع رئيس مكتب يونامي انتخابات العراق وتشكيل الحكومة الجديدة

شفق نيوز- أربيل

بحث منسق التوصيات الدولية في حكومة إقليم كوردستان، ديندار زيباري، يوم الاثنين، مع رئيس مكتب بعثة الأمم المتحدة في أربيل (يونامي) فرانسيسكو ريفيلتو-لاناو، ملف الانتخابات البرلمانية الأخيرة وتشكيل الحكومة الجديدة.

وقال إعلام حكومة كوردستان، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "منسق التوصيات الدولية في حكومة إقليم كوردستان، ديندار زيباري، استقبل اليوم الاثنين، فرانسيسكو ريفيلتو-لاناو، رئيس مكتب بعثة الأمم المتحدة في اربيل (يونامي)".

وأضاف أن "اللقاء بحث ملف الانتخابات العراقية لعام 2025، إلى جانب مرحلة ما بعد انتهاء المهمة الموكلة للبعثة، وكذلك واقع النازحين العائدين من مخيم الهول في سوريا".

وأشاد ريفيلتو-لاناو، بحسب البيان بـ"نجاح العملية الانتخابية في العراق، التي جرت تحت إشراف فرق يونامي، والتي قدّمت دعماً فنياً متطوراً بمشاركة فرق دولية من الصين وإسبانيا وكوريا الجنوبية والإمارات".

وأوضح ريفيلتو-لاناو، أن "نصب 90 ألف كاميرا مراقبة في مراكز الاقتراع شكّل إحدى أهم أدوات الرقابة التي عزّزت شفافية العملية".

وبيّن رئيس مكتب بعثة الأمم المتحدة في أربيل (يونامي) أن "تشكيل الحكومة الجديدة متوقع في وقت قريب بالتوافق بين القوى السياسية المشاركة في انتخابات البرلمانية العراقية، لاسيما بعد توصل الأطراف الشيعية إلى تفاهم حول مرشحها لمنصب رئيس الوزراء في الحكومة الاتحادية".

وأشار إلى أن "الأعطال التقنية في أجهزة الاقتراع كانت محدودة ولم تتجاوز 6%، وهي نسبة منسجمة مع المعايير الدولية".

وفي محور آخر، أعرب رئيس مكتب يونامي عن قلقه من "بقاء عدد من الملفات الأساسية دون معالجة، والتي قد تواجه تحديات جديدة بعد انتهاء مهمة البعثة، وفي مقدمتها إدارة الانتخابات المقبلة في العراق والملفات العالقة بين بغداد وأربيل" .

وبشأن ملف النازحين، أكد أن "عودة 24 ألف عراقي من مخيم الهول، وبقاء خمسة آلاف آخرين بانتظار إعادتهم، إلى مخيم الأمل (الجدعة سابقاً) في محافظة نينوى، تمثّل خطوة محورية لإعادة إدماجهم في المجتمع"، مبيناً أن "هذا الإدماج يتطلّب برامج تعليمية، ودعماً مالياً، وفتح فرص متعددة لهم".

وشدّد على أهمية تشكيل حكومة إقليم كوردستان الجديدة "لما لذلك من تأثير مباشر على مصالح المواطنين وجميع الأطراف السياسية"، مشيراً إلى "ارتفاع نسبة أصوات الحزب الديمقراطي الكوردستاني الذي حل أولا في الانتخابات البرلمانية العراقية لهذا العام".

وأوضح البيان أنه "في ختام اللقاء، جرى التأكيد على ضرورة استمرار عمل مكتب المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان في العراق، وتوليه الإشراف على فرق الأمم المتحدة العاملة في مجال حقوق الإنسان".