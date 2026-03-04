مسؤول كوردي معارض: لا تحركات برية داخل الأراضي الإيرانية

شفق نيوز- السليمانية

نفى مسؤول في حزب كوردي إيراني معارض، فجر يوم الخميس، صحة الأنباء المتداولة بشأن تحرك قواتها باتجاه الأراضي الإيرانية.

وقال المصدر، وهو مسؤول في حزب كومله الكادحين الكوردستاني الإيراني المعارض، لوكالة شفق نيوز، إن "ما يتم تداوله حول تحريك أو انتقال قوات الأحزاب المعارضة إلى داخل إيران غير صحيح"، مؤكداً أن "هذه المعلومات مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة".

وأضاف المسؤول، أن "الأحزاب الإيرانية المعارضة ترفض هذه الادعاءات وتنفيها بشكل قاطع"، داعياً إلى توخي الدقة في نقل الأخبار والاعتماد على المصادر الرسمية.

وكان مسؤول أميركي، أفاد فجر الخميس، بأن آلاف المقاتلين الكورد أطلقوا هجوماً برياً من العراق على الأراضي الإيرانية، في تطور يأتي مع استمرار تصاعد الصراع بين الولايات المتحدة وإسرائيل ضد طهران في المنطقة.

ونقل موقع أكسيوس وقناة فوكس نيوز، عن مسؤولين أميركيين، قولهم إن جماعات كوردية إيرانية معارضة، بدأت هجوما بريا في شمال غرب إيران.

كما أفادت وكالة تسنيم الايرانية، بأن حدود محافظة إيلام "آمنة تماما"، مبينة أن نقلا عن مسؤول إيراني: "بعد فشل أميركا وإسرائيل في تحقيق أهدافهما الميدانية، تحاولان الآن زعزعة عزيمة شعبنا بعمليات نفسية".

وأضافت نقلا عن المسؤول: نؤكد لأهالي محافظة إيلام أن الأمن يسود على طول حدود المحافظة مع العراق، وأن القوات العسكرية والأمنية تدافع بكل قوة عن أراضي وحدود إيران".

وفي وقت سابق الأربعاء، قال وزير الحرب الأميركي بيت هيغسيث إن الجيش لا يسلّح أي تمرد داخل إيران، لكنه أشار إلى أن جهات أخرى في الحكومة الأميركية قد تكون منخرطة في تحركات مختلفة.

من جانبها، نفت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت تقارير تحدثت عن موافقة إدارة الرئيس دونالد ترمب على تسليح قوات كوردية.