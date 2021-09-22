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مسؤول كوردي: كمين داعش في كرميان هو الأول من نوعه وهذا سببه

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-09-22T06:30:28+0000
مسؤول كوردي: كمين داعش في كرميان هو الأول من نوعه وهذا سببه

شفق نيوز/ أفاد قائممقام كلار التابعة لإدارة كرميان شهاب حاجي احمد، يوم الأربعاء، بأن كمين داعش (نقطة تفتيش وهمية) على طريق كفري – كلار مساء الثلاثاء كان الأول من نوعه ويرجع إلى تسلل عناصر داعش من حدود صلاح الدين.

وكان مصدر أمني قد أبلغ وكالة شفق نيوز، بسقوط ضحيتين وجريحين مساء يوم الثلاثاء في كمين لمسلحي داعش في بين مركز قضاء كفري وناحية سرقلا في إدارة كرميان بإقليم كوردستان.

وقال احمد لوكالة شفق نيوز ان "الحادث الارهابي او الكمين الغادر نفذه ارهابيون على طريق بين مركز قضاء كفري وناحية سرقلا في إدارة كرميان واوقع ضحيتين وثلاثة جرحى من المدنيين المارين".

ورجح "تسلل عناصر داعش من تلال اطراف طوزخورماتو عبر مفرق ناحية سليمان بيك وصولا الى الطريق لتنفيذ كمائن ارهابية، وهو الحادث الأول من نوعه ولم تشهده مناطق كفري وكلار سابقا".

واشار أحمد الى "وجود مخابئ لعناصر داعش في تلال اطراف طوزخورماتو شرقي صلاح الدين، ويتنقلون ربما بدراجات نارية بين المناطق"، مبينا أنهم تسللوا الى طريق كفري – كلار رغم العمليات المكثفة لقوات الجيش والبيشمركة وباسناد قوات التحالف خلال الفترات الماضية. 

واضاف أن "حدود الطوز مع كفري تضم أماكن وعرة ومناطق محصنة للارهابيين تتطلب عمليات امنية مكثفة من جميع الجوانب لانهاء وجود البؤر الارهابية ومنعها من تنفيذ هجمات جديدة او مجازر دموية".

ولفت احمد الى ان "قوات الامن في كرميان شنت حملات تفتيش وتمشيط بحثا عن الارهابيين وتحديد اماكن  التسلل لمنع تكرار الحادث الارهابي مجددا".

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