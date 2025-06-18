مسؤول كوردي: العالم يزحف نحو حرب عالمية ثالثة بصمت

شفق نيوز/ حذّر محافظ السليمانية، هفال أبو بكر، من أن العالم يعيش بدايات "حرب عالمية ثالثة بصمت"، داعياً إلى تغليب لغة الحوار والسلام على منطق السلاح والصراعات الإقليمية والدولية.

جاء ذلك عبر منشور للمحافظ، استذكر فيه لقاء جمعه مع الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان، في العاصمة طهران في 22 أيار/مايو الماضي.

وقال أبو بكر خلال اللقاء، إن "السلام هو القوة الحقيقية التي تفوق في تأثيرها أي سلاح نووي"، مشيراً إلى أن التوترات المتصاعدة في المنطقة والعالم باتت تتطلب مبادرات عاجلة لإطلاق حوار شامل، داخلي وإقليمي ودولي، لتفادي كارثة كبرى تلوح في الأفق.

وأضاف أن ملامح صراع عالمي جديد تتجلى في النزاعات المستعرة مثل الحرب في أوكرانيا، والنزاعات غير المباشرة في عدة مناطق حول العالم، مشدداً على أن هذا الصراع لم يعد مقتصراً على الجبهات العسكرية، بل يتمدد عبر أدوات تكنولوجية ومعلوماتية وسياسية واقتصادية، في حرب غير تقليدية لا يمكن الانتصار فيها بوسائل كلاسيكية.

وأوضح أبو بكر أن العالم يقف أمام خيار مصيري، فإما المضي نحو مزيد من الفوضى والدمار، أو اعتماد العقلانية لبناء سلام حقيقي قائم على احترام الحياة والعدالة والتعاون بين الشعوب.

واختتم بالقول: "لقد حان الوقت لإنقاذ الإنسان والطبيعة من دوامة الدمار المحتمل، وعلى الجميع تحمّل مسؤولياتهم في بناء عالم آمن ومستقر".